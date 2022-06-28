回歸25年｜警方料習近平訪港將近身保衛　封會展半島全港禁無人機

國家主席習近平將出席香港回歸25周年慶祝活動，雖未知會否親身出席，不過港府已嚴陣以待進行保安及防疫工作，灣仔會展及西九龍等地方一帶明顯加強佈防。警務處助理處長（行動）呂錦豪及警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓等人，今日（28日）下午將在警察總部舉行記者會，簡介有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮的警方行動安排。



警務處助理處長（行動）呂錦豪（中）、警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓（左）及港島總區高級警司（行動）廖珈奇（右）6月28日交代習近平訪港安保安排。（陳淑霞攝）

▼6月28日 警方在香港會展中心及港鐵金鐘站一帶加強巡邏▼



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【16:47】呂錦豪指，好多香港市民好熱烈期盼習近平出席活動，好多地方都掛上國旗、區旗，「係好靚」，但卻有有心人搞事，警方譴責有關人士的行為：「同佢勢不兩立，積極查案，希望好快有好消息畀記者知，將相關人士繩之於法。」

【16:28】呂錦豪表示，警隊一向有一套完善風險評估機制，今日沒有具體情報顯示香港有恐襲威脅，故風險級別持續中度。不過，警方有就習近平來港安排做風險評估，而因為地緣政治及國際形勢，習近平來港出席活動一定是世界焦點，而香港近年本土恐怖主義冒升是明顯具體，過去兩年本港破獲同本土恐怖有關案件，與外國恐襲武器類似，故警方高度關注習近平來港活動會受恐襲威脅。

▼會展一帶6月28日情況▼



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【16:23】警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓指，警方有責任採保安措施，確保習近平主席安全及活動穩妥進行，而警方明白市民大眾關注習近平出席活動情況，傳媒也要報道，警方會根據風險評估，在不影響行動前題下，全力協助採訪。

【16:17】港島總區高級警司（行動）廖珈奇表示，6月29日凌晨起會展半島所有道路，包括菲林明道天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部分路段包括菲林明道、港灣道等，會間歇性封閉。，而6月30日會封閉港鐵會展站，東鐵線會正常行駛但不會停站，如果需要進出會展的人士需要接受保安檢查。

【16:08】呂錦豪強調，警方不容忍暴力、更不容忍警方安保受干擾，如有影響安全行為，會採取果斷執法行動。

【16:05】呂錦豪指，審視風險評合後，將按448G章小型無人機令第19條，在習近平出席活動期間全港列限飛區，所有小型無人機禁飛。

【16:02】警方指，習近平出席活動及來港期間，警方有責任採措施確保其人身安全，亦要確保活動有序、安全下進行，保安安排包括:向國家主席提供近身保衞；慶祝活動場地保安及車隊護送。

警方又指，習近平逗留及途經的地區會設核心保安區，其他範圍為保安區，習近平行經的車道及天橋要短暫封閉，警會實施車輛、人流管制。呂錦豪指，習近平來港期間，金鐘、灣仔北一帶會受到較大影響，灣仔北一帶交通非常擠塞，呼籲駕駛人士如無必要不要駛入有關地區。

【16:00】警務處助理處長（行動）呂錦豪指，國家主席習近平將出席香港特別行政區成立25周年慶典及第六屆政府就職典禮，警方會以主席來港安排進行一系統安保部署，在主席出席活動期間來港期間，警方有責任採措施確保其人身安全，亦要確保活動有序、安全下主行，保安安排包括:向國家主席提供近身保衞。

警方強調，國家主席習近平出席活動及來港期間，警方有責任採措施確保其人身安全。（新華社/資料圖片）

警方今午舉行記者會，簡介有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮的警方行動安排，警務處助理處長（行動）呂錦豪、警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓及港島總區高級警司（行動）廖珈奇將會出席。

▼6月24日 警方「劍齒虎」裝甲車出動巡邏▼



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警方今午舉行記者會，簡介有關國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮的警方行動安排，警務處助理處長（行動）呂錦豪、警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓及港島總區高級警司（行動）廖珈奇將會出席。

▼6月24日 坪石邨大廈層層掛滿國旗和區旗迎7月1日回歸25周年▼



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在有消息傳出國家主席習近平或乘高鐵來港下，港鐵柯士甸站連接戲曲中心的E出口落閘，港鐵貼出告示，指因應警方要求暫時關閉出口。繼警方早前於會展及政府總部一帶加強保安，「劍齒虎」裝甲車首度出動於政總、中環等地巡邏，而會展一帶博覽道亦加設水馬布防。警方日前亦要求港鐵封閉港鐵柯士甸站E出口，而戲曲中心有出入口亦已封閉，高鐵站亦已落閘。

▼6月23日上午 科學園擺放大量鐵馬▼



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▼6月23日晚上 西九高鐵站內設立了影音控制台▼

