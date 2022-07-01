七一｜江稱「香港同胞」習喊「香港居民」 講話兩字之差透玄機？

國家主席習近平今早（7月1日）出席新特區政府就職典禮，發表重要講話。他強調「一國兩制」是好制度，必須長期堅持，也向新政府提出四點希望，盼著力提高治理水準、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定等。

《香港01》對比江澤民1997年、胡錦濤2012年和習近平2022年三任國家主席在回歸慶典的談話，發現問候的對象（稱呼）有所改變。其中江澤民在1997年回歸慶典上對話「香港同胞」，胡錦濤是向「全體香港市民」問候，習近平則是發文稱「向全體香港居民，致以誠摯問候」。



江澤民在1997年回歸致詞時問候「香港同胞」，胡錦濤在回歸15周年談話時則問候「香港市民」，而習近平回歸25年則問候「香港居民」，文中8次提到香港居民。

「香港同胞」多被認為指香港永久居民中的華人；香港市民和香港居民，一般指的是在香港居住的永久性居民和非永久性居民。

1997年江澤民在回歸慶典講話時問候「香港同胞」，講話中提及香港同胞13次。不過該年講話仍有提到一次香港居民，江澤民當時稱「香港回歸祖國後，原有的法律絕大多數予以保留，香港居民依法享有各項權利和自由，在法律面前人人平等。《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，通過香港特別行政區法律予以實施。逐步完善適合香港實際情況的民主制度，是香港社會政治穩定的重要保障。香港將根據基本法的規定循序漸進地發展民主，最終達到特別行政區行政長官和立法會由普選產生的目標。」

回歸15周年慶典，胡錦濤則是「向全體香港市民，致以誠摯問候！」不過整段講話（含問候語）僅用「全體市民」一詞兩次。多數仍稱「香港同胞」，共提及3次，兩次喊出「同胞們，朋友們！」。在15周年慶典講話中，胡錦濤也曾一次提到香港居民，他稱「香港居民享有的民主權利和自由比歷史上任何時候都更為廣泛。」

2017年回歸20週年，習近平問候詞就提到「全體香港居民」，該年共提到「香港居民」4次、「香港同胞」一詞4次，「同胞們，朋友們！」也是4次。

今（2022）年習近平在回歸慶典講話時也先向「全體香港居民」問候，回歸講話中則稱「香港特別行政區的民主制度符合「一國兩制」方針，符合香港憲制地位，有利於維護香港居民民主權利」、「特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」，「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂，也亂不起，」文中共提到「居民」一詞8次。（相關閱讀：習近平講話全文：一國兩制是好制度 無任何理由改變 須長期堅持）

不過此次習近平談話時也多次提到香港同胞，「香港同胞」一詞共提及7次，「港澳同胞」則提及1次，4次喊出「同胞們、朋友們」。