守住中國進步的文明底線　才是張學友事件最要害之處

若不是親眼見證，真的很難想象，在21世紀的今天，香港歌星張學友一段樸素的祝願語視頻，竟因為未提及「祖國」，用了「香港加油」作為結尾，遭到不少內地網民的批評和指責，釀成輿論風波，進而迫使央視刪掉視頻，張學友發聲明回應。

事情起源於張學友給央視錄了一段慶祝香港回歸25周年的視頻。張學友在視頻中說：「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏，但因為我是和這個城市一起成長的，我從這裏出生，從這裏長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」多麼樸素、簡單而又充滿祝福的一段話，卻在不少內地網民眼裏，張學友因為未提及「祖國」，所以是「不愛國」，因為「香港加油」曾在2019年香港修例風波期間被廣泛使用，所以有錯。

這樣的邏輯，實在滑稽可笑。先來看一些網民指責的第一個地方，張學友的祝願語未提及「祖國」，證明他「不愛國」。其一，一個人愛不愛國，什麼時候淪為比誰的聲音大，庸俗化為整日把愛國兩個字掛在嘴裏？所謂聽其言，觀其行，評判一個人，既要看他說了什麼，更要看他做了什麼，尤其要警惕那種將愛國主義當作商品、庇護所、擋箭牌的人。在香港社會的普遍認知裏，張學友一直被視為愛國愛港的明星。若連張學友這樣的人都被視為不愛國，那誰才算愛國？誰還敢愛國？

其二，香港已經回歸25年，早就是中國的一部分，在張學友的視頻語境裏，他對香港的信心和祝福便是對中國的信心和祝福。這也是「一國兩制」的包容所在。香港和內地在近代100多年的中國歷史進程中有着非常不同的遭遇和命運，各自形成不同的觀念、認知、生活方式。過去25年以來，香港人心回歸問題一直是擺在中國面前的一個重大挑戰。古人說，遠人不服，則修文德以來之。「一國兩制」在某種程度上說便是文德，並確實贏得了香港社會的人心，讓他們支持香港回歸。但人心回歸是一個長期的過程，目前尚未全部完成，尚有待中國持續修文德，繼續展現「一國兩制」的包容性。怎麼早日讓更多香港人心向國家，顯然不是將張學友之類的港人推到對立面，寒了他們的心，那樣只會讓陸港兩地漸行漸遠。

其三，對於一個文明社會的文明人來說，應懂得尊重他人言論表達和人生選擇的自由，向「讚美不積極便是錯」的偏狹思維說不。一個人只要不觸犯法律和道德的底線，不侵害他人正當權益，便有說什麼、做什麼的自由。只有這樣，作為個體才能發掘潛力，活出自我，作為社會才能讓所有人人盡其才，產生最大的創造力。反之，一個動輒得咎，「讚美不積極便是錯」的社會是沒有前途和希望的。改革開放以來中國的進步和發展，從某種程度上來說，便是因為不斷和那種上綱上線、非此即彼的極端思維和誅心之論說不，不斷鼓勵更多的人追求自己的人生夢想。

2017年10月14日，天津，張學友舉辦演唱會。（VCG）

再來看一些網民指責的第二個地方，「香港加油」曾在2019年修例風波中被人用過，所以不能再用。這樣的邏輯真是讓人無語和震驚。一個社會的常用語只有那麼多，若僅僅因為其中某一句話被不同陣營或立場的人用過，別人再去使用便是過錯，那包括那些指責張學友的人在內，誰能保證自己說的話曾經未被不同陣營或立場的人用過？以後誰還敢正常說話？語言乃天下公器，是為了便於人和人之間的溝通，若僅因某句話被不同陣營或立場的人用過便有原罪，或者成為某種禁忌，豈非畫地為牢，滑天下之大稽？不要忘記老子說過，天下多忌諱，而民彌貧。

一言以蔽之，那些攻擊張學友的網民，他們的思維邏輯已被上綱上線的極端思維和誅心之論矇蔽，他們充滿戾氣，太容易怒從心起，對他人口誅筆伐，與辜鴻銘說的中國人的温良相差甚遠。他們通過今次張學友祝福視頻風波完美闡釋了什麼叫莫須有、誅心之論。也許他們在現實生活中未必如此，也許他們是真心愛國（只不過是一種狹隘、極端的愛國形式），但他們是否明白，若中國真變成他們所想的那樣，那還有希望嗎？豈不把天下有識之士、温良之人都嚇跑了？如果他們真心希望中國好，若他們心智尚未被遮蔽，那不妨反躬自省，理智地愛國，温良地待人。

人和人之間本應該多些理解和善意，縱使有分歧和矛盾，應該懂得和而不同的智慧，學會以文明的方式來相處，那種動輒區分敵我，以「雞蛋裏挑骨頭」的方式來將排斥、攻擊本可團結的人，只會自我孤立，讓「親者痛，仇者快」。張學友祝福視頻風波在近些年來的內地社會並非個例，已經有許多起類似的事件。每次這樣事件的發生都在警示內地社會，要多些包容和理解，少些戾氣和偏狹，不能再被上綱上線的極端思維和誅心之論拖累，要努力建構一種寬鬆、平和、多元、尊重他人言論表達的社會氛圍。因為這是守護過去數十年中國發展和進步的文明底線，是確保所有人能活出自我和人盡其才的基礎。

像央視作為國家高級別的公共媒體，本應自信、勇敢地向極端思維、網絡暴力、民粹說不，卻不料今次竟然在輿情壓力下刪除視頻，實在不妥。任何時候，中國社會都不應忘記過往歷史經驗教訓：不可讓民粹民族主義裹挾中國，不能讓極端狹隘思維、誅心之論撕裂中國。畢竟，沒有人希望生活在整日提心吊膽的環境下，沒有人不向往自由自在的人生。