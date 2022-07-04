張學友愛國｜撐歌神、悼倪匡惹論戰　胡錫進：堅決鬥爭港獨台獨

香港科幻小說作家倪匡昨日（3日）逝世，同日「歌神」張學友就慶回歸採訪內容被批評「不愛國」，公開發表愛國聲明。有內地網民批評內媒圍攻「愛國」的張學友，悼念「反共」的倪匡是「不愛國」。



官媒《環球時報》特約評論員胡錫進發文撐張學友的愛國聲明，支持他對自己「是一名愛國家、愛香港的中國人」的申明，並表示他所說「作為藝人不涉政治是我的基本原則」也是誠懇的。

胡錫進指，輿論要堅決弘揚愛國主義、與「台獨」「港獨」針鋒相對做鬥爭，同時也要有團結大多數的主流意識，對藝人名人的話不宜做最嚴苛的解讀。有時某人說的話有點含糊，不小心碰了某個敏感點，或者他的某句話有做負面解讀的空間，只要他本人作出正面的澄清，輿論應當歡迎或接受。

他稱，即使一些人就是一時衝動、糊塗，說了錯話，但面對輿論批評，他們改變態度，作出反悔，願意重新加入正確的主流，也應把他們與死硬的敵對勢力區別開來，讓他們回歸正義有門，而不是把這條路給他們堵死。只有這樣我們才能夠真正「把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的」。

微博大V：學友是友，倪匡是敵

不過，微博大V（微博認證賬號）（粉絲237.3萬）「專業戳輪胎熊律師」批評胡錫進說：「黃屍虛空打了個靶，丟出來一坨屎，老胡你居然這也能接住？」大V「V閃閃」（粉絲172.9萬）也說：「胡錫進怎麼不跟着談媒體紀念倪匡這件事呢」。

「V閃閃」表示：「張學友是友，倪匡是敵。團結是對的，分清敵我也是對的。友要愛護，敵要唾棄。」

大V「佔豪」（粉絲430.5萬）說：「幾十年來沒聽說過張學友有不愛國的什麼言行。然而，問題在於，為啥還有那麼多人去紀念一個老『港獨』倪匡？為啥沒人罵他呢？那個才是真正反共反國家的『港獨』啊！」

大V地瓜熊老六（粉絲652.6萬）稱，「有些人，對倪匡很寬容，對張學友很嚴苛，這是一套雙標組合拳嗎？」

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大V批歌神、悼倪匡被微博禁言

在内地KOL(意見領袖)的論戰中，撐張學友的愛國聲明成為弘揚愛國主義的「政治正確」，悼念倪匡成為大逆不道「與台獨、港獨鬥爭」不力。

粉絲104.1萬的微博大V「金牌娛樂醬」因為發表悼念倪匡和批評張學友的言論而被微博禁言。

他悼念倪匡寫道：「倪匡老先生走了，他與金庸、黃霑和蔡瀾並稱為『香港四大才子』如今只剩下蔡瀾一位了估計很多年輕人，並不認識倪匡他的代表作《六指琴魔》曾被多次改編為電影、電視劇等，還幫金庸寫過《天龍八部》。此外，倪匡創作的電影劇本家喻戶曉了，他的科幻小說《衛斯理》更是倪匡的巔峰代表作品了倪匡家門口還有個對聯：“屢替張徹寫劇本；曾代金庸寫小說，足以說明倪匡的才華。」

同時，他批評張學友如果是愛國的話應該發表愛國聲明批評英國首相約翰遜上周四發表講話，不會放棄香港將盡一切努力確保「港人治港」。

成龍悼念被罵「毫無原則」：反共份子有什麼好懷念

全國政協委員、香港著名動作演員成龍昨日發文說：「今天是怎麼了...剛剛知道倪匡前輩也離開了，我們心中的香港才子，代表著一個時代的風華，懷念你。」不過，他的微博粉絲似乎並不領情，紛紛在微博評論罵成龍不應悼念倪匡。

在評論中，有不支持成龍悼念的網民說：

「反華頭子，還是算了吧！」

「反共份子有甚麼好懷念的。」

「倪匡一生堅持反共反中，是著名的反共反中分子」

「反共反中的犯罪分子，值得你這麼哀悼懷念？」

「這貨不值得悼念，這波不站龍哥!」

「什麼人都哀悼，毫無原則立場!」



倪匡一生「反共」曾言「不信一國兩制」

據報道，倪匡生於上海知識份子家庭，16歲時為追尋「烏托邦理想」，輟學報考華東人民革命大學，受訓3個月後成為「公安幹警」，曾參與土改「鬥地主」，但之後反成批鬥對象。至1955年，倪匡偷渡來港。

倪匡一生以「反共」聞名，曾言「根本不相信一國兩制這回事」，認為只是「共產黨說了算」。在2019年，倪匡接受港台節目《鏗鏘說》訪問，憶述回歸前時任新華社香港分社社長許家屯，曾打算邀請他到內地走一走，倪匡說可以組織一個團體，叫「反共作家回國考察團」，之後便無下文。