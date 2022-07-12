河南村鎮銀行存款疑雲　如何從縣域走向全國再爆發危機？

4月18日以來，全國5家村鎮銀行相繼「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）被騙取。昨日，數千名來自全國各地的存戶，在中國人民銀行鄭州分行外維權抗議，後與警方和不明人士爆發流血衝突。

村鎮銀行原是處在金融系統末梢環節、定位於服務三農的小型金融機構，卻在互聯網平台的加持下，無聲無息地從縣域走向全國。最終，在薄弱的監管之下，釀成一場全國性的危機。



《三聯生活周刊》報道，開封某農商行股東宋江（化名）憶述，4月上旬，新東方村鎮銀行的行長被帶走調查，開封市民得悉後，銀行開始出現擠提。當時，許昌農商行的信貸人員、支行長等也被控制，「差不多一星期後，許昌那邊知道了這個消息，就也爆發（擠提）了」。

公開資料顯示，本次出事的五家村鎮銀行，除開封新東方村鎮銀行外，其餘四家的發起行均為許昌農商行。發起行依法享有對村鎮銀行資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利，並以其出資額或認購股份為限對村鎮銀行的債務承擔責任。

中國人民大學財政金融學院教授何平介紹，設立村鎮銀行的初衷是為了彌補中國農村金融缺口，希望以村鎮銀行深入到鄉鎮和縣以下，由城市商業銀行或其他銀行來作為主發起行。

然而，在激烈競爭下，村鎮銀行一般只能通過高息吸儲。宋江指出，高額的存款利息需要從貸款業務中收回，但何平了解到，「除了在一些地方有一些特定的小產業作為依托，大部分農村貸款業務賺不了什麼錢」。在這種形勢下，村鎮銀行難以從息差中獲利，因此許昌農商行先後發起成立四家村鎮銀行，本身就顯得不同尋常。

從村鎮走向全國

設立村鎮銀行的初衷是為了彌補中國農村金融缺口，但本次「爆雷」事件發生後，大眾才得悉原本囿於當地縣城或鄉鎮的小銀行，早已借互聯網平台走向全國。

本次受影響的銀行客戶，大部分並非河南本地人，他們主要通過第三方互聯網平台辦理異地業務，大約有40萬人，金額從幾萬到幾十萬、上百萬元不等，購買的主要是村鎮銀行的存款產品。

銀行的存款產品出問題令人不解，但更令儲戶感到擔憂與不安的是，存款究竟有否存入村鎮銀行。據介紹，村鎮銀行一般並不直接接入央行結算系統，而是由發起行或其他行代理接入，意味著本次涉事村鎮銀行的支付清算帳戶，可能均開設在許昌農商行，並由許昌農商行進行確認操作。

《財新網》曾引述業內人士分析稱，當客戶將款項轉入村鎮銀行的電子帳戶時，許昌農商行內部人員可能與不法分子內外勾結，向資金轉出行發送虛假的確認回執，並將收到的錢款轉走，因此客戶的錢並未進入到央行結算系統。

新財富集團

5月19日，銀保監會公布，本次出事的四家村鎮銀行的股東——河南新財富集團投資控股有限公司（河南新財富集團）通過內外勾結，利用第三方平台或通過資金掮客吸收公共資金。據多家媒體報道，該集團並不直接持股前文所述的村鎮銀行，而是經過層層股權滲透後，通過代持的方式持股許昌農商行及其發起的四家村鎮銀行。

何平介紹，成立村鎮銀行的資金門檻非常低，100萬至300萬元就可以註冊一家，而股東的門檻也不高，因此一些地方勢力很容易通過入股的方式控制銀行。新財富集團就是以此繞過層層監管，以影子公司的身份進入地方農商行，並成為大股東。

以股東身份進入後，新財富集團就實現了對銀行的逐步控制。在正常的秩序下，銀行內部有信貸科、風險科，負責監督和風險控制，但河南新財富集團通過安插「自己人」當行長，擁有對許昌農商行的實控權。控制許昌農商行後，就能更易控制許昌農商行發起的村鎮銀行。

從自己控制的銀行貸款是新財富集團常用的斂財手段之一。宋江透露，新財富所選擇的貸款方式是擔保和質押貸款。質押貸款是指將股票、期權、現金等抵押以獲得貸款；擔保貸款則是指一個企業幫另一個企業進行擔保，需要考察擔保企業的資產質量、流動資金、企業報表等。