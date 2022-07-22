守住歷史是非底線：「南京寺廟供奉日本戰犯」應一查到底

若不是新聞報道，真不敢相信，南京這座遭受日本侵華戰爭傷害最深重的苦難城市，竟然出現一座寺廟供奉日本侵華戰犯、南京大屠殺劊子手長生牌位的荒唐事情。

日前，有網友表示，在南京九華山公園玄奘寺地藏殿內，一排長生牌位竟然供奉着侵華日軍戰犯，包括田中軍吉、松井石根、谷壽夫、野田毅。這四人都是罪惡滔天的日本侵華戰犯，犯下了慘絕人寰的反人類罪，手上沾滿大量無辜中國人的鮮血。

網民爆料南京玄奘寺供奉戰犯牌位。（微博）

7月22日凌晨，南京市玄武區民族宗教事務局回應表示：「7月21日晚，我局接到玄奘寺供奉牌位有關情況的舉報後，立即會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步了解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，我局決定對該寺開展整頓。我們將對傷害民族感情的行為一查到底，有關調查處理情況將及時公布。」同日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館回應稱：「我們任何時候都不能忘記侵略者所犯下的嚴重罪行！民族感情不容傷害，期待一查到底！」

日本侵華戰爭是近現代中國所遭受的一場民族浩劫，而南京大屠殺屬於日本侵華戰爭期間最慘絕人寰的民族苦難，其殘忍、血腥、反人類的程度，大概只有德國納粹對猶太人犯下的罪行可以相比擬。據美國華裔女作家張純如所寫，「在世界歷史中，很少有哪些暴行，在強度與規模上，能與二次世界大戰期間的南京大屠殺相抗衡」，「即使是從歷史上最具毀滅性的戰役標準來看，南京大屠殺都可算是大規模趕盡殺絕的最糟例證」。有鑑於此，但凡一個人有那麼一點點人性、良知和歷史常識，都不可能對南京所遭受的大暴行無動於衷，更不至於去供奉殺人惡魔。而南京玄奘寺竟然不加甄別，給錢便給長生牌位，其利慾薰心程度，匪夷所思。

這不是自由與否的問題，而是是否有最起碼道德和人倫底線、是否反人類的問題。眾所周知，德國在二戰後出於對納粹暴行的反思和對受難者的尊重，嚴格禁止納粹黨的復辟，行納粹禮和畫納粹標誌之類行為都可能違法。同樣道理，《中華人民共和國英雄烈士保護法》第二十七條規定：「褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」在南京一座寺廟供奉南京大屠殺劊子手，其性質無異於在德國當着猶太受難者後代的面公開悼念納粹暴徒。該是多麼褻瀆歷史，泯滅人性的人，才會這樣刺痛中國人。

就像張純如所寫的「遺忘大屠殺，就是二次屠殺」，面對日本侵華戰爭期間所製造的滔天罪惡，今天中國人不能也不應該忘記。一個國家只有銘記歷史災難，發奮圖強，以實力來守衛和平，才能讓罪惡不至於重演。在中國社會氛圍下，像南京玄奘寺這樣供奉日本侵華戰犯的情況應該是少數案例，不具有普遍性。但這樣惡劣事情的發生，是對歷史苦難、民族浩劫、正義的公然侵犯，只會深深刺痛中國人的民族感情，是可忍孰不可忍，希望南京當地能徹查此事，還歷史一個公道。

當然，這並不意味着永遠活在歷史傷痛之中，更不意味着將歷史傷痛泛化和絕對化。尤其是在21世紀的今天，中國當然應該學會向前看，走出歷史的陰影和悲情，將歷史問題和現實問題分開處理。但縱使如此，銘記歷史苦難，守住最起碼的歷史是非底線，尊重和告慰受難者的亡靈，同樣是今天中國不能忽略的前提和基礎。