玄奘寺供奉野田毅等南京大屠殺戰犯　網民痛批：靖國神社分社？

內地網友21日晚間發布影片指出，在今年2月於南京玄奘寺遊覽時發現，寺內供奉著南京大屠殺戰犯的牌位。南京民族宗教事務局7月22日回應稱，將對傷害民族感情一事「一查到底」，也將對該寺開展整頓。據了解，該牌位已設置三年。



此事在內地網絡引發輿論痛批，網民抨擊「不敢相信發生在南京，這就是燈下黑吧？」「每年我們都要跟日本供奉靖國神社抗議甲級戰犯，結果居然在南京供奉。」



網絡流傳的影片可以看到，玄奘寺供奉牌位名稱為南京大屠殺的主犯田中軍吉、南京大屠殺的甲級戰犯松井石根、乙級戰犯谷壽夫，以及丙級戰犯野田毅。四人都是南京大屠殺中的戰犯，松井石根更是供奉在靖國神社的14名甲級戰犯之一。

松井石根是日本陸軍大將，甲級戰犯，南京大屠殺的主要責任人之一。1948年被遠東國際軍事法庭作為甲級戰犯判處絞刑，在東京巢鴨監獄伏法。

南京玄奘寺的南京大屠殺戰犯牌位。(北京青年報)

《 北京青年報》報道，田中軍吉在南京大屠殺期間，曾殺害中國人軍民300餘人，其中一張歷史照片，是頭戴軍帽身穿白襯衫的日本軍官，砍殺跪地的中國青年，因田中軍吉是中下級軍官，最初未被列入南京大屠殺案的戰犯名單，1947年4月，戰犯處理委員會接到中國駐日代表團搜集到的罪證後，將田中軍吉列為戰犯並引渡到中國受審。1948年他被押赴南京雨花台刑場槍決。

谷壽夫是日本陸軍中將，曾參加日俄戰爭。1937年七七事變後派往中國，《 北京青年報》指出，在華北他就縱容部隊燒殺劫掠。1937年谷壽夫率所部由中華門侵入南京，並夥同第16師團、18師團、114師團等製造南京大屠殺。1947年在南京軍事法庭公審，後被槍斃於南京雨花台。

野田毅在1937年攻佔南京前後，與向井敏明舉辦殺人比賽，野田毅使用軍刀砍殺中國軍民105人，兩人合照登上《東京日日新聞》成為南京大屠殺的罪證之一。1947年野田毅與向井敏明被逮捕，兩人被判殺人罪和違反戰爭罪。1948年，野田毅及向井敏明被押往南京雨花台刑場執行死刑。

南京民族事務局表示，21日晚間接到相關舉報後，會同公安等部門連夜趕往現場調查。據初步瞭解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正。針對上述情況，南京民族事務局決定對該寺開展整頓。



綜合網絡公開資訊，玄奘寺位於南京市玄武區北京東路九華山公園內，1942年，日軍在雨花台大報恩寺三藏塔遺址挖到玄奘大師的頂骨舍利，並記載唐代高僧玄奘頂骨舍利來南京安葬的經過。在南京人民的抗議下，日軍將玄奘大師部分頂骨舍利歸還給南京人民。

1943年初，九華山興建磚塔供奉玄奘大師的頂骨舍利，得名三藏塔。2003年，南京市玄武區政府及區建設局在小九華山重修玄奘寺，目前由棲霞古寺監院傳真法師住持管理。