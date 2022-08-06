恆大獲廣州市政府55億元退款　許家印難和馬雲並肩看球了

8月4日晚，中國恆大公告，退還廣州恆大足球場地塊土地使用權，而受讓方廣州市規劃和自然資源局將支付合計人民幣55.2億元（人民幣，下同）出讓金退庫款。55億可不是個小數目。對於5年前就搬到深圳去的恆大，廣州可算是情深意切！

兩年前，許家印用68億元拿下廣州番禺謝村一塊50萬平方米的地塊，準備再砸120億元，建造一個世界最大的頂級專業足球場。開工儀式上，許老闆、名帥卡納瓦羅和國腳鄭智三個男人站在台上，意氣風發，指點江山。那個時候，恆大的危機還沒有完全顯現，球場也預計將在2022年底竣工。

好勝的許老闆，做地產做到了首富，投資足球投出了一個兩奪亞冠的上市俱樂部，就連建足球場，也要建世界最大的。如果一切順利，這個能容納10萬人的足球場將成為許老闆生涯裡最高光的時刻。但隨著恆大爆發流動性危機，許老闆借助房地產搭建起來的「足球經濟學」，徹底破產了。

2015年11月22日，恆大主場奪亞冠，馬雲成為現場最紅的觀眾。（鳳凰體育）

恆大的「金元足球」，是許老闆在房地產之外最濃墨重彩的一筆。從2010年正式進軍足球領域開始，許家印用手裡厚厚的鈔票，砸出了一個刷新亞洲足球圈的巨無霸，廣州恆大足球隊。600萬元簽下國腳郜林；350萬美元買來巴西獵豹穆里奇；1000萬美元帶回巴西聯賽最佳球員孔卡；還有1000萬歐元的天價年薪聘請教練里皮，震驚世界足壇……

2012年，恆大地產全年實現合約銷售額923.2億元，合約銷售面積1548.5萬平方米，即銷售均價為5962元/平方米。換句話說，恆大地產平均一年要賣11套100平米的房子才能養活一名球員。根據當時的媒體報導，僅僅最初的三年，許老闆就投了20億到球隊身上。

一位跟許老闆打過交道的企業老總曾經在喝茶的時候跟我說，許家印就是那種梟雄的樣子，敢闖，敢花錢，無所畏懼。梟雄許家印躊躇滿志。他扎著愛馬仕皮帶出席大會，被記者圍了個里三層外三層，消息佔滿了大小媒體的頭條。不過，恆大足球隊並沒有像它的老闆一樣變得低調，反而令世人更為驚嘆。

2013年11月9日，在現場近5萬名球迷的助威下，廣州恆大主場1-1戰平韓國首爾FC，但因為客場進球數多的優勢，首次贏得了亞冠聯賽，成為23年來第一支站上亞洲巔峰的中國足球俱樂部。

恆大冰泉。（網上圖片）

這場比賽，單場門票銷售票面價值超過1億元，電視台收視人數上億，微博的「恆大」話題討論數高達400萬。這場比賽，三星出價4000萬人民幣，想要買下恆大足球隊員胸前的廣告位置。許家印，拒絕了。他要把這個位置，留給「恆大冰泉」，自己的生意。

一瓶水賣4塊錢，一晚上的流水就接近20萬元。看起來跟三星的4000萬沒得比，但是許老闆想得很清楚：「不要光盯著門票收入，恆大球迷還在買恆大的房子呢！」從賣房、賣票、賣廣告到賣水，這是一條完整的產業鏈。許家印投資足球的玩法，本質上還是他賣房的那一套。

中國足球的表現，大家都懂。投資足球、培養足球人才，有強烈的群眾訴求。既能得到更多地方的支持，也能迎合民意。就像許老闆兩年前拿下的番禺地塊，雖然看起來花了68億挺貴的，但樓面價只有七千多塊錢一平。結果呢，在這個足球場北部準備開建的樓盤，恆大冠珺之光，一開盤就敢喊兩萬一平，而且預售還賣出去了整整4371套。

如此弔詭的現象背後，一定是恆大球迷們在用愛發電。畢竟，這個樓盤的吸引力還是蠻大的。冠珺之光，諧音冠軍之光，聽上去就挺熱血沸騰的，作為球迷住在那裡，下樓走兩步就是主場了。在這裡觀看世界頂級的球賽之後，球迷們還可以去附近的順德、南海品嚐世界頂級的美食。這樣的配置，全世界獨一無二。

許老闆的「足球經濟學」，一句話總結就是，持續砸重金投資球隊，來強化品牌認知，再通過球隊主場的概念吸引球迷來買房，最後用賣房的錢建完球場，完成閉環。

許老闆對中國足球的貢獻有多大，歷史自有評說。但實打實的數據是，在許老闆剛剛進入足球圈的2010年，恆大地產營業收入就直接翻了7倍！增速把其他房企遠遠地拋在了後面。到了2013年上半年，恆大地產進入全國140個城市，項目總數達到262個，問鼎行業龍頭。

許家印在廣州番禺的足球場項目，將在10天之內移交給廣州城投。（智谷趨勢微信公眾號）

然而，就像足球圈最常聽到的那句話，足球是圓的，不到最後一刻也不知道會發生什麼。

2021年下半年，許老闆的足球，停下來了。今年初，深陷泥潭的許老闆說，恆大不會放棄足球，未來要做中國足球的搖籃和平台。十年時間，從閉著眼睛花錢砸出一支亞洲足壇豪門到只做搖籃，那個意氣風發的梟雄，已經跟我們所有人揮手告別。

這個好勝的男人，生命中再一次變得踏實。一如當年悄悄換下愛馬仕皮帶的時刻。不過，廣州番禺這個足球場項目不會爛尾。公告顯示，現在地塊上的所有建築物，都將在10天之內，原封不動移交給廣州城投。

許老闆還是能親眼看到這個世界最大的足球場竣工。只不過物是人非，這支恆大淘寶足球隊已經不是當年的樣子，未來在球場裡跟許老闆並肩看球的人，也不姓馬了。

許家印。（資料圖片）

當然，這55億到不了許家印的賬上。退地款項將支付至地方政府指定的專項監管賬戶，用於「保交樓」。這種把土地使用權退回去的形式，其實是恆大復工復產保交樓的十幾種模式之一。

恆大也不是第一個退地還能獲得補償的房企。就在前幾天，8月3日，渝太地產集團有限公司發佈公告稱，終止收購位於四川達州市馬踏洞片區中心服務區若干地塊的土地使用權，將獲得約4.51億元的退款。

而再往前，2021年7月9日，瑞安房地產發佈公告稱，已向佛山禪城區歸還嶺南天地項目7號及8號土地，並獲得現金補償26.53億元。這一補充金額，相比於24.5億的賬面淨值高出了約2億元。總的來看，還是廣佛都市圈更有人情味一點。

對許老闆來說，乘風破浪十數載，驀然回首，總歸在羊城故里尋到了些許安慰。2021年12月6日，恆大成立風險化解委員會，其中就包括了廣州越秀集團股份有限公司，也就是廣州國資的身影。2022年1月10日，恆大離開了工作了近5年的深圳南山區，回到了廣州的懷抱。

有人評價，雪中送炭，這是廣州的擔當。事實上，廣州作為全世界唯一一座延續了千年以上的商都，背後正是務實和包容的氣質塑造了它。許老闆的足球場回到了廣州城投手裡，就是房地產褪下浮華，回歸務實的時代隱喻。

（本文獲「智谷趨勢」微信公眾號授權轉載）