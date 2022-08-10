軍演後又拋台灣問題「白皮書」　解放軍留給美台的時間不多了

佩洛西訪問台灣後，解放軍連續數天在台灣周邊進行大規模軍事演訓，六塊演習區域緊緊圍繞台灣，最近處距離台灣僅有不到10海里，而且首次在台灣東部太平洋外海設置演訓區域封堵台灣後路，在巴士海峽和台灣海峽拒止外軍介入，情勢形同封鎖台灣，中國大陸在必要時不惜一戰也要遏制台獨，完成完成國家統一的意志與能力展露無遺。

值得注意的是，對台演訓還尚未完全結束，解放軍東部戰區仍然在台灣周邊進行「封島軍演」，8月10日，中國國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室又發表了名為《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，再次就台灣問題和推進完成國家統一表明態度，為抓住機會徹底解決台灣問題，推進完成統一確立政治正當性的想法格外明顯。

國務院發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。（資料圖片）

種種跡象顯示，解決台灣問題對中國來說已經箭在弦上，留給美台操作這一議題的時間和空間已經不多了。在統一路徑上，中共雖然仍會優先以和平方式完成統一，但是隨着台獨發展以及美國等外部勢力與台獨勾連加大「以台制華」的力度，以非和平方式解決台灣問題完成統一的可能正在迅速提升。

白皮書除了前言和結束語，主要包括五個部分。第一部分「台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變」總結了台灣從屬於中國內政的歷史經緯與法理事實，重點放到了二戰期間及之後台灣問題產生的歷史脈絡。白皮書援引1943年12月1日中美英三國政府發表的《開羅宣言》、1945年7月26日中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》，以及1945年9月日本簽署的《日本投降條款》承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」，和10月25日中國政府宣告「恢復對台灣行使主權」並在台北舉行「中國戰區台灣省受降儀式」，1971年10月第26屆聯合國大會通過的第2758號決議等歷史文件和事實，說明了台灣問題的性質，駁斥了美國與台獨分裂勢力炒作「舊金山和約」，鼓吹「台灣地位未定」等做法，揭露美國試圖通過支持台灣「有意義地參與聯合國體系」，企圖改變台灣是中國的一部分的地位，製造「兩個中國」、「一中一台」，實現其「以台制華」的政治目的。

第二部分「中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一」回顧總結了中共奪取政權以來，毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等五代中共領導人在促進解決台灣問題，推進完成兩岸統一上的努力，尤其是2012年中共十八大後，習近平在促進完成統一方面的重大舉措，提出五個「必須堅持」：必須堅持一個中國原則，絕不允許任何人任何勢力把台灣從祖國分裂出去；必須堅持為包括台灣同胞在內的全體中國人民謀幸福，始終致力於實現兩岸同胞對美好生活的嚮往；必須堅持解放思想、實事求是、守正創新，把握民族根本利益和國家核心利益，制定實施對台方針政策；必須堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，同一切損害中國主權和領土完整、企圖阻擋祖國統一的勢力進行堅決鬥爭；必須堅持大團結大聯合，廣泛調動一切有利於反「獨」促統的積極因素，共同推進祖國統一進程。

需要強調指出的，上述「五個必須堅持」並沒有必須堅持「和平統一」之論述，反而有「必須堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，同一切損害中國主權和領土完整、企圖阻擋祖國統一的勢力進行堅決鬥爭」的表述。

第三部分「祖國完全統一進程不可阻擋」闡述了在國內國際兩個大局都發生深刻複雜變化的時代背景下，推進實現完全統一面臨着新的形勢，宣示指出「中國共產黨和中國政府有駕馭複雜局面、戰勝風險挑戰的綜合實力和必勝信心，完全有能力推動祖國統一大業闊步前進。」該部分又分四小節系統闡述了實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求、國家發展進步引領兩岸關係發展方向、「台獨」分裂勢力抗拒統一不會得逞、外部勢力阻礙中國完全統一必遭失敗等內容。

第四部分「在新時代新徵程上推進祖國統一」主要闡述習近平2012年上任後在推進完成兩岸統一上的政治主張。白皮書在這一部分重點闡述了「和平統一、一國兩制」基本方針，指出「和平統一、一國兩制」是中國解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情，承諾和平統一後，台灣可以實行不同於大陸的社會制度，依法實行高度自治，兩種社會制度長期共存、共同發展，表示將繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。其中尤為值得主義的是，白皮書論述了一國兩制在香港的實踐過程，在台灣問題上再次說明了一國與兩制的關係：「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。

白皮書在這部分嚴厲指出，中共「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。如果「台獨」分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

第五部分「實現祖國和平統一的光明前景」集中闡述了統一之於兩岸的具體利益，認為統一後「台灣發展空間將更為廣闊」、「台灣同胞切身利益將得到充分保障」、「兩岸同胞共享民族復興的偉大榮光」、「有利於亞太地區及全世界和平與發展」。