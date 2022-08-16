柬埔寨淘金美夢變惡夢　意外揭開台灣政客的「國王新衣」

台海局勢緊張危急之際，近期台灣社會最為「有感」的事件，當屬眾多台灣年輕求職者，聽信網路仲介或廣告話術，抱着海外高薪的「淘金」美夢，離鄉背井遠赴柬埔寨工作，卻身陷「人財兩失」的詐騙奴役惡夢。情形之嚴重，連台灣警政署長黃明昭都赴桃園機場坐鎮防制民眾受騙出境，還有國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷等三人，飛赴柬國了解情況並盼建立溝通管道。



近來台灣媒體版面，幾乎被層出不窮的民眾受高薪誘騙，到柬埔寨工作卻遭囚禁虐待案件所佔據。各種駭人聽聞的「慘況」不斷傳出，不願屈從或未達業績者，可能遭遇轉賣、囚禁、電擊、性侵，甚至是活摘器官，背後牽涉到人口販運與詐騙集團運作等黑幕，知情人士形容「比地獄還可怕」。

由於事態嚴重，台灣政府已經將柬埔寨旅遊警示燈號升級到紅色，行政院並規劃成立「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」。台灣社會上對此更是人心惶惶，不少家長再三叮囑子女求職時看到等關鍵詞，需要格外謹慎小心。

台灣青年至海外打工蔚為流行已有一段時間，赴柬埔寨淘金受騙卻在近期突然頻傳，令台灣輿論譁然，且好奇何以至此？據了解，相關案件的誘騙手法，往往先開出新台幣5萬元至10萬元左右的高薪作為誘因，還保證包吃包住包機票。網路上就流傳一張照片，手持台灣護照在柬埔寨打卡，用文字強調「翻身計劃」、「迎向財富自由人生」。不少年輕人為此趨之若鶩，殊不知即將面臨的悲慘命運，以及父母家人的痛心疾首。

根據台灣勞動部2021年「勞工生活及就業狀況調查」資料顯示，7.5%台灣民眾有打算到海外工作，越年輕的比率愈高，其中以15歲至24歲青少年佔12.6%最高。民進黨立委洪申翰推測，會有這麼多人上當受騙，主要是新興招募方式， 與看似優渥薪資待遇，誘導尚未有豐富社會經驗的年輕人。

然而，此等問題並不是把責任歸咎到年輕人「天真無知」、「缺乏社會經驗」就可了事，反而掩飾了台灣青年身處的社會經濟結構與真實處境。台灣主計處公布6月失業率達3.74%，創下近八個月新高；更重要的是，其中20歲至24歲青年失業率高達12.41%，該年齡段失業率居高不下，已經長達13年之久。

台灣人口販運集團，陸續逮捕收押中。今年五月開始，台灣刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數波搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往緬甸的黑幫份子。（台灣內政部）

台媒TVBS街訪大學應屆畢業生，有人表示「班上大概一半都還沒有找到工作」，「要繳房租、水電什麼的，很多錢要繳，對，就也不知道怎麼辦」。換句話說，「畢業即失業」，在台灣並非一句虛言。

除此之外，低薪問題更是台灣青年揮之不去的夢魘。2022年台灣基本工資調高至新台幣2萬5,250元，時薪則從新台幣160元調高到168元，依舊遠遠落後於鄰近的日本與韓國，無法打破台灣整體就業環境的「低薪魔咒」，薪資長期停滯被媒體稱為「失落的20年」。

問題是，主政台灣的民進黨政府不斷宣揚「經濟表現亮眼」，且宣稱在疫情期間更是逆勢攀升，沒說口的卻是只有高科技產業欣欣向榮，一般市井小民只能低薪掙扎。此種被官方光鮮亮麗數字遮掩的失衡真相，連日本媒體《日經亞洲》都注意到了：「台積電在內的公司讓經濟快速成長，卻掩蓋了多數勞動階層薪資偏低、撙節度日的甘苦」。

有台灣網民上傳照片，稱相信在柬埔寨月薪30萬。（Facebook／爆廢公社公開版）

套在台灣青年身上的桎梏不只有經濟，還有被「民主」絢爛外衣所惑目的政治。民選政客用着一套又一套迷人的話術，讓選民活在「形勢一片大好」的幻想之中。在長期餵食「親美抗中」政治迷幻藥之下，未察世界格局與秩序的巨大翻轉，也忘了兩岸政經實力對比早已今非昔比，從而深信台灣就是對抗「萬惡中共」的「巨人」。

無論高官口中的「掃帚抗中」、「世界怎麼跟得上台灣」，還是親綠名嘴振振有詞的「導彈攔截率210%」，外人聽來或許是笑話，但「政治詐騙」在台灣無所不在的真實上演，卻是一齣不折不扣的悲劇。在美國政客的挑動下，台海兵兇戰危，台灣民眾「馬照跑、舞照跳」的「無感」，其實也是如此政治體質之下的產物。

佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）離台之後帶來了局勢升温動盪，「始作俑者」們一夕「理性」了起來，執政層峰的口徑大為收斂，不見過往的「壯志豪情」；還有那據說要「保衛台灣」的美國航母，始終徘徊在遠離軍演區的海域上，「看、不過去」。當圍台軍演結束之後，美台政客們又「甦醒」了過來，蠢蠢欲動，君不見一架載着五位美國參眾議員的美軍C-40C行政專機再度降落在台北松山機場，捎來一面「跟台灣站在一起」的大旗。

蔡英文（右）8月15日上午接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪問團，馬基（左）致詞時表示，「對台美之間的緊密關係深信不疑，也相信台美關係在21世紀能夠繼續茁壯成長」。（台灣「總統府」）

這些令人振奮心動的話語，活像是台灣年輕求職者在網路上看到的那些美好許諾。玩弄「台灣牌」只為遏制中國崛起、謀取選舉私利的美國政客，藉由一個又一個的「口惠」，不就像是開出「高薪」圈套，其實在背地裏盤算着「不對稱作戰」、「不分男女全民皆兵」，令台灣人們沉醉在「美台關係堅若磐石」、「美國協防台灣」的想像中，為了那美好的「翻身計劃」、「自由人生」而不惜一切往前衝。

至於結果呢？烏克蘭的人民已經用自己的犧牲與血淚，宛若向台灣訴說着：「看好了台灣，我們只示範一次」。而那些或帶着成就夢想，或帶着利慾貪念，在詐騙話術的蒙蔽下「勇往直前」，卻從鬼門關前逃出來的受害者，也用着自身令人不忍卒睹的遭遇，告誡着眾人務必認清事實，輕信「花言巧語」，換來的恐怕是粉身碎骨。

一場還看不到盡頭的騙局慘案，看似不過是社會案件，卻從經濟到政治上，意外揭開了台灣政治人物巧心編織出來的「國王新衣」。