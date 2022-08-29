穩經濟重壓之下　國務院一次不同尋常的行動

最近，在內地政治經濟領域發生了一件不同尋常的事情，既顯示出國務院的經濟決策、領導和監督角色的強化，又說明最高層對於經濟工作的重視在不斷增加。

8月24日，國務院總理李克強在國務院常務會議上部署了穩經濟一攬子政策的接續政策措施。李克強在近年來反覆重申的基礎上再次強調「堅持發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」。他要求「抓住當前緊要關口，及時果斷施策，保持合理政策規模，用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發展基礎，又不搞大水漫灌、不透支未來」，「在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果」。

為了確保國家穩經濟政策落到實處，李克強宣佈「國務院即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責同志帶隊，赴若干經濟大省聯合辦公，用『放管服』改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實」。與此同時，他還表示，國務院大督查將地方穩經濟工作納入督查和服務範圍。

新冠肺炎疫情對中國經濟造成嚴重衝擊，穩經濟壓力驟升。（新華社）

目前，福建、湖南、山東、湖北、河南等省均迎來國務院派出的穩住經濟大盤督導和服務工作組。比如，住房和城鄉建設部部長倪虹率領的工作組已經進駐福建，水利部部長李國英率領的工作組去了湖南，生態環境部部長黃潤秋率領的工作組去了山東，交通運輸部部長李小鵬率領的工作組去了湖北，中國人民銀行行長易綱率領的工作組去了河南。

據了解，此次國務院派出的工作組將赴10個省份督導，每個工作組都涵蓋多個部門。比如，易綱率領的工作組便包括國家發改委、自然資源部、國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國建設銀行等部門機構的組成人員，能針對河南經濟發展中遇到的困難和問題，「詳細闡明政策、提出工作建議」。

此次國務院派出的工作組涵蓋若干經濟大省，是為了抓住中國經濟的核心與重點。正如8月16日，李克強在深圳主持召開的經濟大省政府主要負責人座談會上所說的，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川，「6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的『頂樑柱』」，「經濟大省要勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用」，「6省裏4個沿海省在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成」，「6省市場主體數量佔全國4成以上，貢獻了40%以上的就業」，「6省進出口和利用外資都接近全國的6成」，穩住6個大省的經濟便能在相當程度上穩住國家經濟大盤，尤其是在當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，經濟大省事關國家全局。

工作組由國務院組成部門地位重要的一把手親自率領，規格明顯超出以往的督導組或工作組，不論對於地方大省的督導壓力，還是所能調動的資源，都不同尋常。工作組組成人員涵蓋國家多個部門，並且在地方大省聯合辦公和現場解決問題，用「放管服」改革等辦法督促地方大省打通關鍵經濟堵點。河南省長王凱形容工作組「現場解答政策、現場解決問題，面對面開展業務指導，針對性強、含金量足」。

凡此種種，都顯示出國務院正在強化對於經濟工作的督促和領導，最高層對於經濟工作的重視達到近年來一個高點。儘管中國經濟的復甦還有賴於更多努力，比如防疫政策的及時優化，早日恢復正常生產生活秩序，構建有利於經濟發展的良好法治環境和國際環境，但至少中國正在重新聚焦經濟民生、發展、改革開放這一鄧小平時代以來的共識，「發展是硬道理」正在回歸，經濟民生的重要性日益凸顯。