國務院第九次大督查　督查組分赴19省推動「穩經濟」決策部署落實

為深入貫徹中共中央、國務院決策部署，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，推動中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的各項任務以及穩經濟一攬子政策措施落到實處，保持經濟運行在合理區間，國務院決定開展第九次大督查。



官方媒體《新華社》報道，按照統一安排，19個國務院督查組分赴山西省、內蒙古自治區、黑龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、雲南省、西藏自治區、陝西省、甘肅省、青海省、新疆維吾爾自治區等19個省（區、市）和新疆生產建設兵團開展實地督查工作。

國務院督查組將圍繞做好「六穩」工作、落實「六保」任務，聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定、深化「放管服」改革優化營商環境開展督查，同時對2021年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改、保障糧食和能源安全、一些地方「三公」經費不減反增、全面推進鄉村振興、落實第九版防控方案措施防止層層加碼等情況進行核查，推動解決政策措施落實的堵點痛點。

實地督查中，國務院督查組將嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，力戒形式主義、官僚主義，堅持帶著線索去、跟著問題走、盯著問題改，堅持把三分之二以上的督查人員、三分之二以上的時間精力用於線索核查、暗訪督查，堅持督幫一體，著力實現督查提質增效與減輕基層負擔並舉，以實際行動回應人民群眾和市場主體關切。

8月16日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。（新華社）

國務委員兼國務院秘書長肖捷8月22日出席國務院第九次大督查動員部署會議並講話，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，以釘釘子精神堅韌不拔抓部署、抓落實、抓督查的重要指示精神，認真落實李克強總理關於著力穩定宏觀經濟大盤、充分發揮督查抓落實促發展「利器」作用的要求，推動黨中央、國務院重大決策部署和政策舉措落實落地。

肖捷指出，要提高政治站位，充分認識今年開展大督查的特殊重要意義，緊緊圍繞穩住經濟大盤和改革發展主要任務，聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定、深化「放管服」改革優化營商環境等重點工作，精心組織實施，督促各地切實擔負起應負的責任，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

他強調，各督查組要強化政治引領，堅持和發揚好的作風，嚴守紀律要求，深化督幫一體」，及時幫助協調解決地方經濟恢復發展面臨的突出困難，為保持經濟平穩運行和社會大局穩定作出積極貢獻，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。