中國涉疫城市103座創最高紀錄　小城市的艱難應該被看見

據財新網9月2日報道，中國全國範圍內新增本土新冠感染者1,819例，涉23個省市自治區的95個地級行政區。另據財新梳理，目前包括7座省會城市、1座直轄市在內的33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6,500萬居民受到影響。9月1日，全國則有26個省市自治區的103座城市報告疫情，創2020年初疫情出現以來的最高紀錄。

繼海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊目的地省份陸續出現疫情，相繼實施靜態管理後，進入8月底9月初，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情抬頭，管控措施快速升級。8月25日，石家莊鹿泉區實施全域靜態管理；8月29日，大連市宣佈嚴控主城區人員流動，為期5天；31日，鞍山市岫巖縣實施全域靜態管理；9月1日起，成都市全體居民「原則居家」，成為上海之後又一座實施全域靜態管理的超兩千萬人口城市；同省的阿壩州馬爾康市、西昌市也在全域靜態管理中；9月2日，深圳市龍華、羅湖、福田、龍崗、南山、寶安區分別發布通告，宣佈實施全區靜態管理。

成都爆發疫情引發搶購，超市貨品被搶購一空。（微博＠帳篷下的旅行家）

不管是今次疫情爆發以來涉疫城市數量創最高記錄，還是過去兩年多時間裏各地不同程度的封控，輿論往往會將焦點和注意力鎖定在大城市，比如此前陸續進行靜態管理的上海、西安、海南、西藏、新疆，以及近期的成都、深圳，但往往忽略了一些小城市。

比如在上海靜態管理之際，遼寧丹東封控時間遠遠超過上海，卻並未引起人們足夠的重視，最終反而因一次意外的丹東父女襲警案才吸引了人們的注意。再如去年10月，雲南瑞麗因疫情長時間封控，曾在瑞麗掛職並擔任副市長的戴榮裏大聲疾呼，依靠一篇《瑞麗需要祖國的關愛》才讓瑞麗的艱難被看見。同樣地，最近東北大慶市一名產婦未能得到及時救治而流產的新聞上了熱搜，才帶動了人們對大慶疫情的關注。

大城市牽一髮動全身，輿論聚焦大城市並不難理解，比如上海封控兩個月，影響不只具體體現在經濟數據上，而且也直接衝擊着社會大眾的心理，上海疫情也因此成為中國防疫進入第三年的轉折點。國務院總理李克強在過去兩個多月的穩經濟大盤座談會中，也反覆強調經濟大省要挑大樑。但與此同時，一些小城市的艱難同樣不容低估，在前文提到的丹東、瑞麗、大慶之外，目前還有很多小城市在經受疫情封控帶來的衝擊，這些地方的艱難不該被排除在算大賬之外。

5月18日，李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會。（新聞聯播截圖）

《環球時報》前總編輯胡錫進9月4日發出呼籲，「中國大概不應該有被輿論忽略、遺忘的角落，公眾的注意力不應總圍着大城市轉。中小城市需要被關注，應當有兩個原因：一是它們處在輿論場的視野中，這會自然產生輿論監督的壓力和威懾力。接下來我覺得更重要，那就是中小城市一旦受到疫情嚴重衝擊，更需要全國的支持和鼓勵。」新冠肺炎疫情無疑是對中國各地治理體系和治理能力的大考，很難想象，那些被遺忘的小城市，在沒有輿論監督的壓力和威懾力前提下，地方防疫會如何簡單粗暴地「以結果為目標」展開。

回到開頭財新網的統計，這樣的統計讓很多人對目前的防疫態勢有了數據意義上的理解，對主政者來說，透過這一統計數據也應看到總體賬之外的具體賬。因為處於部分或全部靜態管理33座城市、報告疫情的103座城市、6,500萬居民不只是數字。