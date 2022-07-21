退役少將推演解放軍攻台模式　美國鼓吹「以小搏大」為哪般？

美國前防長埃斯珀（Mark Esper）近日率團訪台，建議台灣不分男女「全民皆兵」，以強化「不對稱作戰」；此前美方也傳出調整對台軍售策略，限縮在不對稱防衛範圍內。對於美國不斷灌輸台灣對陸「不對稱作戰」的軍事戰略，台灣前駐美國軍事代表團團長、退役海軍少將淡志隆認為，美國的建議是以自己國家利益優先，符合美國國家安全利益，不是為了台灣好，台灣若要實施不對稱作戰，等於是與解放軍短兵相接，要有付出代價的決心和準備。



台灣「台北論壇基金會」7月20日上午舉行「台灣安全講座」，邀請台灣前駐美國軍事代表團團長、退役海軍少將淡志隆主講「防衛台灣──不對稱戰力是致勝關鍵？」講座由台灣前國安局長、台北論壇基金會董事蔡得勝主持，前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起亦有出席。

解放軍進攻台灣的可能模式

淡志隆回顧台灣自蔣介石政府以降的軍事戰略演進，從最早期的「大陸軍主義」以及制空對制空、制海對制海的「對稱戰略」，一直發展到蔡英文時期強調的「防衛固守，重層嚇阻」，將戰場延伸至大陸沿岸，籌獲遠程攻擊性武器。而歷屆政府軍事戰略觀的轉變，與執政者的意識形態、未來願景、兩岸理念的不同有關，直接影響到軍事防衛概念。

美國前防部長埃斯珀（左）率領「大西洋理事會」（The Atlantic Council）赴台灣訪問，針對台灣防務政策提出四項建議，認為應該要增加國防預算、強化不對稱作戰、義務役兵役應延長一年以上，並加強後備軍人動員能力。圖為7月19日蔡英文（右）在總統府接見埃斯珀一行。（台灣總統府提供）

面對台軍的防衛戰略，解放軍也有所因應。淡志隆指出，解放軍希望一戰定江山、對台首戰即終戰。他分析解放軍可能進攻台灣的可能模式，包括網路作戰；對主要航道及港口先期部署潛艦、水雷，以癱瘓台灣海軍戰力；攻擊台軍自動化指揮系統（C4ISR）設施奪取制電磁權，破壞防空系統及軍用機場、港口；以優勢海、空軍深度打擊奪取制空、制海權後，進行兩棲與空機降三棲登陸。淡志隆稱，網上有個說法「網軍出征、寸草不生」，網路作戰是對台灣比較公平的戰爭，可惜「網軍」在台灣只用於內鬥，否則是台灣可運用的力量之一。

淡志隆研判，解放軍三棲進攻台灣有其準備的時序：在整備階段，包括心理作戰、拒止外軍介入、完成戰備整備；其次是前置作戰階段，包括先期作戰、奪取電磁及資訊優勢、奪取制空與制海權；最後是三棲兵力待命出擊，以及排除登陸威脅。對台灣來說，一旦台灣的機場被炸，空軍戰力等於是零，而港口遭到封鎖之後，船艦開出來但無法回去加油補彈，都是大挑戰；至於在空中海上開出安全航道的「反封鎖」，真的打起仗來也不切實際。

美欲在台海複製烏克蘭模式

在台軍可能面臨前述幾種困境之下，美國不斷向台灣灌輸「不對稱作戰」，偏向打游擊的非傳統作戰方式。淡志隆認為，台灣若要實施不對稱作戰，等於是與解放軍短兵相接，要有付出代價的決心和準備。對於不對稱作戰的認知，淡志隆表示台美之間難有共識，台防部強調的是作戰型態與方式，在於打亂敵方作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項，可是實際執行上還是側重在不對稱武器的購買。

淡志隆解讀，「不對稱」是相對的概念，不對稱作戰就是要以雙方的優劣條件，「以我之強擊敵之弱」、「隱我之弱避敵之強」，伺機爭取戰略。並且以天然環境優勢，發展敵方難以反制的戰術與戰技，充分發揮現有武器裝備性能，達到「以小搏大」的積極意義。

美國究竟期待台灣建立什麼樣的不對稱作戰能力，淡志隆以他20年前曾經提出過的「刺蝟戰略」為例，把台灣變成刺蝟的話，面對很兇暴的獅子老虎，但我們身上有很多刺，他們就不會想碰。當有美國軍方背景身分的莫瑞（William S. Murray）於2008年發表《台灣防衛戰略再檢討》（Revisiting Taiwan』s Defense Strategy）一文後，「洋和尚會念經」、美國人講話比較有分量，台灣軍方才開始重視「刺蝟作戰」，說明美國人對台灣的戰略戰術以及武器採購有非常大的影響力。

俄烏戰爭開打之後，美國官方更不遺餘力向台灣推銷不對稱作戰的想法，以烏克蘭為參考借鏡，要台灣全力建立不對稱戰力、敦促台灣採購非對稱武器系統等等，「以讓民眾在中國決定侵犯其主權時，能夠儘快完成（作戰）準備」，「烏克蘭的例子可見，民眾須準備好作戰」。淡志隆解釋，美國官員相關發言的重點，就在於「民眾」兩個字。與此同時，美國國會又出台多項軍售台灣法案，淡志隆說，「美台關係堅若磐石」關係的真諦，大部分就是建立在武器的出售。

在以美國國家、經濟、安全利益為前提下，美國對台灣「自我防衛」的期待，淡志隆表示，美國能夠對台灣的建軍用兵直接下指導棋，認為烏克蘭能「全民皆兵」台灣也能，台灣需要展現自我防衛的決心，因此格外關注台灣動員後備部隊戰力。美國的想法還包括了，如果把支持烏克蘭抗俄的方式套用到台灣，就算台灣不幸失陷，中國得到的只是一個「無完卵的覆巢」，還能爭取到其他民主國家更堅定團結對抗中國。

2017年，台灣「潛艦國造」設計啟動及合作備忘錄簽署，時任台防長長馮世寬（前排右）簽核啟動命令。（資料圖片）

冀美國保台卻又不願上戰場

就當前兩岸軍事實力對比的現實而言，淡志隆認為台灣也只能採取不對稱作戰。蔡英文政府強調要「國防自主」，大力推動「潛造國造」，淡志隆質疑潛艦真的符合不對稱作戰？因為台灣海峽水深60至100公尺左右，不適合中大型潛艦活動，從高空就能看得到，便失去了隱蔽效果，花了新台幣五六百億元，最後可能只有打一次魚雷的機會。

既然非對稱作戰有全民皆兵的內涵，要如何「團結民心抗敵」？淡志隆個人觀察，目前台灣官方有以下六個做法：深耕台灣意識、營造反中氛圍、突顯中國威脅、內宣鞏固民心、強化抗敵意志、相信美國護台。不過其中最為諷刺的是，台灣民意有一半以上相信兩岸開戰的話，美日會出兵協防台灣，可是有超過一半的台灣民眾不願意上戰場，甚至18至19歲群體有87%反對恢復徵兵制，年輕人認為打仗「交給當兵的就好」。民進黨政府一直希望強化台灣社會的「抗敵意識」，可是民調的結果跟期待是有落差的。

最後，淡志隆也從北京的思維來考察對台動武的可能性，他認為現在說要打台灣的都是網路憤青小粉紅，但中央軍委和政治局沒有一個人說過一定要「武統」台灣，只有講過統一台灣是中華民族偉大復興的一部分，「和平統一」仍然是最主要的方向，但保留了對台灣使用武力的能力。對台灣而言，淡志隆強調台灣最主要的目的是不要發生戰爭，以及如何避免發生戰爭，這是台灣領導人最需要思考的地方，烏克蘭就是台灣的鏡子，美國在背後支持，可是死傷最慘重的都是烏克蘭的老百姓。

2022年4月，台灣海軍陸戰隊陸戰66旅於三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考111-2號操演」。圖為台陸戰66旅戰車營李帟潔下士表示，訓練辛苦，但一切對她而言都是值得的。（Facebook／台防部發言人）

百分之百贊成男女全民皆兵

現場提問道，對於美國前防長埃斯珀建議台灣增加國防預算、不分男女全兵皆兵有什麼看法？淡志隆「百分之百贊成」男女都要當兵，既然台灣說「全民國防」，男生跟女生都有同樣的投票權，男生有當兵的義務，女生就不應該有所不同。何況現在講男女平等、男女平權，淡志隆個人贊成女生也應該要當兵。

淡志隆進一步補充，尤其從軍事角度來講，台灣面臨中共的軍事威脅是非常立即性的，而且風險非常高。要強化台軍的力量、強化未來防備力量，女生即使不當兵、不用實際到部隊，但可以加強在傷亡救護的訓練。他回憶以前高中的時候，男生有軍訓課，女生有護理課，未來萬一發生戰爭，怎麼樣去支援作戰？不見得一定要去當戰鬥兵，還有很多管道可以做，在男女平等的狀況下，付出的義務應該是要一樣的。

至於提升國防預算的GDP佔比，淡志隆回應，20年前美國對台灣展現強化自我防衛決心的表現方式就是要買武器，而且要求提高到GDP的3%，可是那時台灣國防預算大概只佔到2.3%或2.4%左右，從來沒超過3%，所以美國把3%當成一個標的。可是今天美國看重台灣全民皆兵、不對稱作戰，同樣是要展現決心，美國要求的指標已經和過往不一樣了。