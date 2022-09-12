李雲迪第二？一張圖表看李易峰復出機會　恐累陳偉霆參演劇集下架

央視報道11日報道指35歲李易峰因多次嫖娼，遭北京警方行政拘留。外傳，他恐成李雲迪第二，復出機會渺茫。網民也擔心他主演的《古劍奇譚》等劇集恐遭下架，據了解，該部劇由李易峰和楊冪主演，使陳偉霆以「大師兄」一角在內地大紅，不過也有網民指該劇因鄭爽亦有參演此前已下架，只是這次恐「永久封存」，因李易峰是主演，無法透過刪減鏡頭再上架。



《香港01》此前曾整理自2001年到2021年，近20年的藝人違法違規事件對其演藝生涯的影響，在2014年因柯震東、房祖名等藝人涉毒而頒發的「劣跡令」和2018年范冰冰逃漏稅引發的風波後，娛樂圈兩次收緊，違法違規藝人復出機會渺茫，更可能像鄭爽、吳亦凡連同微博都被刪除，「查無此人」。



2014年以前，內地只有少數藝人違法違規事件會成為重磅新聞，追溯到2002年的劉曉慶逃稅事件，才算是佔據新聞版面的頭等大事，但當時劉曉慶在被羈押一年多後，出獄即回到演藝工作上，官方也未見干涉。

從圖一和表一（見下文）中不難發現，內地演藝圈對違法違規藝人逐步走向「零容忍」。而對此類藝人縮緊限制有兩個關鍵時間點，分別是2014年的「劣跡令」，以及2018年提出「四個堅決不用」作出進一步規範，四個堅決不用包括「對黨離心離德、品德不高尚」「低俗、惡俗、媚俗」、「思想境界、格調不高」、「有污點有緋聞、有道德問題」，對「約炮、出軌」等道德問題也開始規範。整治娛圈・一｜劉曉慶范冰冰同人不同命？三波辣招後的娛圈新秩序

其中范冰冰逃漏稅風波後，違法違規的藝人幾乎都無法再復出，范冰冰作品上映無期，封殺4年後，直至今（2022）年6月才登上內地雜誌，但從未全面復出。此外，封殺速度也更快更全面，作品下架更是無可避免，因此每次有藝人違法違規被封殺時，內地網民總會緊急備份。網民更多次喊話《甄嬛傳》等熱門劇集的演員們遵守法規，「我還想重溫劇集」。

值得一提的是，2021年涉嫌逃漏稅的鄭爽和涉嫌強姦的吳亦凡，兩人不只劇集被下架，更是連微博、抖音等內地社交平台「全網封禁」；同樣和李易峰一樣因嫖娼被拘留的李雲迪，則是未公開露面，但微博卻沒被封禁，只是從2021年10月被拘留後就未再更新。

而2014年因為嫖娼而被列為「劣跡藝人」，退出演藝界的內地演員黃海波也同樣至今未能復出，參演劇集未能上映，但同樣微博也未被封禁。目前李易峰的個人微博、工作室微博都還在，只是他先前闢謠「嫖妓」的聲明已被微博屏蔽；央視、最高檢察院、金鷹獎和華鼎獎等都刪除與他有關的內容。

據了解李易峰2007年，參加選秀比賽後以歌手身份正式出道，但真正讓他大紅是2014年接連演出電視劇《古劍奇譚》、《盜墓筆記》和電影《老炮兒》。其中內地網民最關心的就是《古劍奇譚》，該劇不只讓李易峰、楊冪更上層樓，也使陳偉霆在內地吸粉無數增加知名度。

有網民指出《古劍奇譚》因鄭爽亦有參演2021年曾被下架，但粉絲都在期待刪減鄭爽鏡頭後重新上架，但目前看來該劇恐「永久封存」，網民也急尋資源「備份」。