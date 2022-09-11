李易峰因多次嫖娼被行拘　中新網評：網絡非法外之地，現實更不是

北京警方今日（11日）通報，演員李某某對多次嫖娼的違法事實供認不諱，已被依法予以行政拘留。《央視》報道稱，經核實，被捕者為內地男演員李易峰。

李易峰昨日（10日 ）曾發表聲明及文章澄清網上有關他嫖娼、肇事逃逸等謠言，但聲明及文章不久後疑被刪除。對此，《中新網》發表評論稱，警方通報讓李易峰之前的闢謠顯得無比可笑，並強調網絡不是法外之地，現實更不是。



評論稱，北京警方的通報讓李易峰和團隊之前的闢謠顯得無比可笑。不超越道德底線、不觸碰法律紅線，是做人的基本準則。作為一個公眾人物，李易峰更應知曉其中的道理，但在違法行為發生之後，李易峰非但沒有認真反思自己的過錯，反而希望「大事化小，小事化了」，通過種種行為抹去違法痕跡。

評論稱，犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒，「李易峰曾在聲明上問過這樣一個問題：『一個公開透明的法制時代誰有本事逃脫違法的後果？』現在告訴你答案：『是的，沒有』」。

近日，內地網傳李易峰疑因嫖娼、肇事逃逸等問題將被封殺。昨日，央視中秋晚會名單突將李易峰相關內容刪除；李易峰原本擔任最高人民檢察院形象大使，相關微博帖文也被最高檢刪除，事件迅速登上微博熱搜。

昨晚10時許，李易峰工作室曾發文稱，與李易峰個人生活有關的謠言皆屬不實，「系別有用心者惡意造謠」，要求相關用戶刪除謠言，並稱已委託律師處理取證。

同晚10時40分，李易峰發文否認網上謠言，並附上工作室截圖稱「有關李易峰個人生活的言論嚴重不實」，要求相關用戶撤銷造謠，文中亦要求各大網絡平台屏蔽和刪除相關謠言，更稱已委託律師全權處理。

然而，李易峰的聲明文不久後被微博刪除，相關的搜索詞條「李易峰聲明」、「李易峰發長文」也被屏蔽，搜索結果顯示為「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。

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