二十大最緊迫的工作是重建人民的信心和預期

中共二十大即將在北京召開。五年一次的中共全國黨代會，歷來是決定中國今後五年乃至更長時間走向的重要會議。在今年內有經濟遭受超預期因素衝擊和疫情影響，外有中美博弈和俄烏戰爭的形勢下，中共二十大尤其具有非常重要的節點意義。



近些年來，由於中美貿易戰的衝擊和一些非經濟活動對「以經濟建設為中心」的影響，中國經濟本就面臨較大下行壓力。年以來，在各部門監管「合成謬誤」和許多地方層層加碼、過度防疫的影響下，中國經濟更是遭遇多年未有之困境，今年二季度GDP按年增長跌至0.4%，年初制定的5.5%年度GDP增長目標恐難完成。

9月16日，國家統計局公布的數據顯示，8月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.1個百分點，其中16-24歲人口調查失業率為18.7%，比上月下降1.2個百分點。這一數據雖比前段時間有所好轉，但反映的問題依然嚴峻，不可不察。

2022年4月20日，上海松江區，外賣小哥騎行在街頭，為小區居民送去網購物資。（視覺中國）

暫且不論5.3%的全國城鎮調查失業率是否只是保守數字，真實情況可能更嚴重，單是意識到其背後是至少2億靈活就業人員，便不能不慎重對待。2億靈活就業人員中，固然不乏高收入人群，但更多還是普通崗位的臨時工，充滿無奈和心酸，存在收入不穩定、勞動權益保護弱、前途不確定等問題。18.7%的16-24歲人口調查失業率更是意味着幾乎每五個16-24歲年輕人中便有一個失業。這是一個必須正視的問題。青年人的失業問題直接關乎社會穩定，青年穩，則社會穩，反之亦然。

新冠疫情肆虐三年以來，多少企業倒閉，多少人被迫失業，陷入「手停口停」的危機。對於許多人來說，不論是還房貸、車貸和企業經營借款，還是維持家庭每月生活所需的基本費用，都有賴於努力工作，一旦被疫情衝擊無法工作，立刻陷入困境，病毒未必會傷害到他們，但還款和生存的壓力，有可能把他們逼入絕境。「手停口停」對於相當數量的人來說，絕不只是玩笑那麼簡單。為何那麼多年輕人對自身前途充滿迷惘，為何社會瀰漫一股負面情緒和無力感，為何很多人對於自身和國家發展的預期轉弱，其背後最根本的因素是當下許多人正陷入收入鋭減困境。

2022年4月18日，上海市，社區市民接受新冠核酸檢測。（視覺中國）

去年底，中央經濟工作會議警示的「經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」和今年「兩會」期間政府工作報告說的「今年我國發展面臨的風險挑戰明顯增多」，已經成為殘酷現實。社會層面、企業層面，普遍面臨信心不足問題。

改革開放以來中國經濟騰飛，社會不斷進步，人民生活水平持續提高，各種問題在發展中逐步得到解決的信心和預期，遭受多年未有的衝擊。在此情勢下，許多人都將二十大視為政策調整的重要時間點，希望二十大能實事求是地直面經濟困境，集中力量化解經濟困境，讓經濟企穩回升，再次騰飛，希望防疫政策能與時俱進，根據病毒毒性和全球防疫形勢的變化，更好地保障人民正常生活和經濟發展。

10月9日，桔子酒店和魅KTV創始人吳海一篇文章《信心是最大的資產》在網上流傳。吳海認為，「國家經濟發展正面臨意料之外的四重打擊：1. 疫情；2.中美關係惡化；3. 全球經濟不振；4.順周期推行的宏觀政策調整遇到了逆周期」，「信心缺失則是當前發展面臨的最大挑戰，信心缺失會和完美風暴一起形成一個惡性循環，不解決信心問題，很難走出惡性循環」。他建議，從顯示出國家恢復企業信心的決心開始，從大力宣傳「以經濟建設為中心、堅持改革開放」開始做起。

2022年4月7日，國務院總理李克強在北京主持召開專家和企業家座談會，分析經濟形勢。（新華社）

他的建議是理性的。經濟民生從來都是一個國家、一個社會的根本，是支撐所有宏大敘事和發展目標的最主要基石。改革開放40年以來，中國沉住氣，全心全意改善經濟民生，創造人類歷史上罕見的發展奇蹟，社會面貌發生翻天覆地變化。這一巨大成果來之不易，多災多難的古老民族，終於過上了有史以來相對最好的生活。

但這還不夠，中國仍有不少老少邊窮地區，還有許多人活得很艱難（6億人每月收入千元），還有嚴重的貧富分化問題、環境污染問題。尤其是中國若想實現改革開放之初說的共同富裕目標，用和平競爭方式勝過美國，讓中國真正成為世界範圍內具有道德感召力的社會主義現代化國家，成為人類社會高質量發展、可持續發展的標杆，那麼中國更是亟需早點走出當下的經濟民生困境，經濟增速不僅要比美國高，而且必須較長時間維持在較高範圍，否則一切無從談起。

2022年4月，一名身穿防護服的工人在上海西部靜安區關閉的商店外與居民聊天。（美聯社）

正如一段時間以來經濟學家林毅夫教授反覆說的，「今年和未來相當長一段時間內，保持較高的經濟增速是政治，是大局」，「快速發展仍是中國未來30年關鍵中的關鍵」。

中國是個勤勞智慧的民族，絕大多數人都不乏追求美好生活的強烈意願。這也是中國經濟最生生不息的力量。但過去一年以來，人民的信心和預期正陷入多年未有的低谷。從這個意義上來說，中共二十大最緊迫的工作是重建人民的信心和預期。就像改革開放團結了絕大多數國民，讓中國人走出歷史傷痕，實現經濟騰飛，今天中國同樣需要新形勢下的新一輪改革開放，繼續改善經濟民生，推進公平正義，把中國人的勤勞智慧和追求美好生活的強烈意願轉化為國家再次騰飛的力量之源。