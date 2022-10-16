二十大報告｜強化對港全面管治權　重申「一國兩制」必須長期堅持

中共總書記習近平代表十九屆中央委員會向大會所做二十大報告中，重申了香港回歸25週年在港講話核心內容，強調「一國兩制」必須長期堅持，同時提到要破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。

習近平所做報告中強調，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

「全面管治權」最早於2014年6月10日在國新辦發布的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書公開提出，這也是香港回歸之後中央推出的首份白皮書。白皮書說，憲法和香港基本法規定的特別行政區制度是國家對某些區域採取的特殊管理制度。在這一制度下，中央擁有對香港特別行政區的全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授權香港特別行政區依法實行高度自治。對於香港特別行政區的高度自治權，中央具有監督權力。

十九大報告的港澳部分首次加入「全面管治權」，強調「必須把維護中央對香港、澳門特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來」（簡稱「兩權結合」），並明確了「兩權結合」是「兩個確保」（「確保『一國兩制』方針不會變、不動搖，確保『一國兩制』實踐不走樣、不變形」）的前提。

2021年全國兩會召開前夕，全國港澳研究會舉辦專題研討會，港澳辦主任夏寶龍在講話中特別提到，要落實愛國者治港，並完善「一國兩制」制度體系，並表示要「既尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又切實保障中央對香港的全面管治權」。

港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

同年11月，中共十九屆六中全會推出中共歷史上第三份歷史決議，其中談到的港澳部分，兩次提到「全面管治權」，「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權」、「黨中央審時度勢，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策」。

再到習近平在香港回歸25周年大會上的講話再明確，「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」（簡稱「兩權統一」），「落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。」