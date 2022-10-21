習近平完成統一敢作敢為　台灣涉陸智囊：2024將是戰爭或和平選擇

中共二十大開幕，西方和台灣媒體無不着力於推測高層人事，並熱議台海關係未來前景。台灣重要涉陸智囊趙春山表示，關鍵在於從習近平掌握其對台政策，他對台灣有感情又敢作敢為，更視統一台灣是中華民族根本利益所在，推測在2024年之前將「以靜制動」，2024年至2027年對台「就會有動作」。



馬英九基金會「奔騰講堂」10月19日舉行「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」座談會，邀請台灣大學政治學系教授左正東、國民黨籍立法委員李德維，以及淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山等三人主講。台灣前總統馬英九全程與會，並發言作結。

謀定後動 習近平新時代三大特點

趙春山分享在其對陸研究生涯中對習近平的長年觀察總結，他認為二十大前後習近平「新時代」的來臨，前十年是「謀定」，接下來十年是「謀定而動」。他強調，台灣要面對的就是習近平，因此對他的研究非常重要。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山推斷，2024年美國與台灣舉行總統選舉之前，中國大陸會以靜制動，但2024年到2027年北京「就會有動作」。（張鈞凱攝）

首先，趙春山表示，習近平是一個民族主義者，他考慮包括台灣問題在內的任何問題，都是從中華民族長遠、根本的利益來思考。就算大陸網民對台灣一片喊打喊殺，但習近平仍然是從民族利益來看問題，統一若對民族有利就會去做。

其次，趙春山指出，習近平敢於鬥爭，他對領導幹部強調要有鬥爭意識。但習所謂的「鬥爭」，不同於毛澤東時代的「階級鬥爭」，而是認為對的事情就要去做，為了夢想就要鬥爭。「用我的話來說，就是不要扭扭捏捏，要敢作敢為」。

再者，趙春山認為，習近平對台灣是有感情的，他在福建和浙江有長期工作經驗，有一大堆台商朋友，對台灣非常了解。趙春山說，諸如「兩岸一家親」、「心靈契合」這些理念，都是從習近平開始講的，包括「融合發展」的核心理念便在於「兩岸命運共同體」。

「從這三點能夠了解習近平的個人、觀念、感情世界，才能了解他的對台政策，了解過去、現在，並預測未來。」基於此，趙春山也提醒，現在很多人熱衷於預測二十大的高層人事，但大家做的其實是排列組合的猜謎遊戲，與整體局勢無關緊要，最重要的還是要研究好習近平的行為模式。

以靜制動 台灣將臨戰爭和平選擇

二十大過後台灣要面臨的處境，趙春山認為將非常困難。他從三個方面加以剖析。

第一，台灣陷在中美戰略競爭當中，未來中美有可能從戰略競爭走向戰略對抗。中美之間競賽在趙春山看來，只要中國不放棄崛起，中美之間的競爭絕對會激烈下去，儘管中國一直強調不挑戰美國的霸權，但在美國眼裏，中國崛起就等於中國威脅。

趙春山認為，美眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，大陸丟掉面子、得到裏子，台灣則得到面子、失去裏子。（台灣總統府）

因此，他用「人為刀俎，我為魚肉」來形容台灣的處境。不過趙春山也批評，蔡英文政府完全對美國一面倒，美國說什麼台灣就做什麼，沒有討價還價的餘地。他認為，美國其實也不想打仗，又不願把台灣當作「明媒正娶」，永遠只把台灣當成「聽話的情人」；趙春山建議，民進黨政府要學着當美國的「恐怖情人」，「甩也甩不掉，不能像美國在阿富汗那樣說走就走」。

第二，台灣今天最大的問題，在於跟大陸之間完全沒有溝通的管道。趙春山說，溝通是為了要「通氣」、不要產生「意外」（big surprise）。民進黨政府沒有辦法跟大陸通氣，於是只能揣摩，但揣摩就會產生誤判，誤判就會擦槍走火。

第三，台灣內部不團結，一到選舉就完蛋。趙春山感嘆，當民進黨沒有東西可以玩的時候，就會打「中共同路人」，「連證嚴法師都變成『中共同路人』，我們也『當之無愧』了。」他認為，台灣每一次選舉就造成一次分裂，這是台灣的「阿基里斯足踝」（Achilles' heel，意指致命弱點）。

趙春山也從台灣選舉的角度，分析何以習近平二十大報告口頭未提「九二共識」和「兩制台灣方案」。他推斷，由於台灣正處於九合一選舉階段，習近平知道「九二共識」和「兩制台灣方案」在台灣引起很多不同的看法，因此他口頭上不說，書面全文提到就好。

至於北京會在什麼時間節點出手統一台灣，2027年、2035年、2049年都有說法，趙春山認為都能從中找到對應的議程意義。但他強調，2024年才是真正的關鍵，2024年美國與台灣都有總統選舉，在此之前唯一能確定的，只有習近平穩坐釣魚台，對習來說當然可以「以靜制動」。

趙春山研判，北京在2024年到2027年就會有動作。「2024年台灣的大選真是關鍵，到那個時候，百分之百是要面臨備戰還是和平的選擇」。