「一國兩制」與「反對和遏制台獨」並提入黨章的用意｜專家有話說

本文作者田飛龍，系北京航空航天大學法學院副教授，全國港澳研究會理事、海峽兩岸關係法學研究會理事

北京時間10月22日，中共二十大在北京正式閉幕。大會審議通過十九屆中央委員會提出的《中國共產黨章程（修正案）》，並自當日起生效。此次修改的黨章中，第一次出現「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」的提法。

筆者認為，「一國兩制」與「反對和遏制『台獨』」兩者並提是中共對「一國兩制」實踐規律自信而精準的理解與運用，亦是對「台獨」作為兩岸和平統一最主要障礙的政治判定和回應。中共對台政策方針逐漸清晰化，推動兩岸完全統一的歷史進程已經實質性啟動。

高度肯定「一國兩制」

今年是「一國兩制」方針提出40周年，也是香港回歸25周年，將「一國兩制」寫入黨章無疑是對該實踐的高度肯定。二十大報告提出「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，這表明中共將「一國兩制」作為中國特色社會主義的內在要素和創新實踐要素加以確認和延續，也反映出中共對中國特色社會主義理論創新與實踐規律的新理解和新發展，這與過去十年在「一國兩制」領域的開拓創新關係緊密。

香港回歸25周年之際，香港街頭進入「慶祝」模式，圖為尖沙咀的「旗海」。（香港01）

習近平在香港回歸25周年大會講話中提出「一國兩制」長期堅持，而不是重複確認「五十年不變」，表明中共對「一國兩制」法理與實踐規律掌握更為精準，也更顯自信。寫入黨章回擊了一切形式的「一國兩制」懷疑論，有助於繼續鞏固中共對「一國兩制」的再承諾和再保障，為港澳、台灣及國際社會帶來更清晰信號和信心，也有助於積極推動開展「一國兩制」台灣方案探索，孤立分化並精準打擊「台獨」分裂勢力，最大限度創造和掌控兩岸完全統一的時與勢、主導權與主動權。

「兩岸共謀統一」的最佳解法

毫無疑問，「一國兩制」的台灣方案就是完成祖國統一的最佳方案，也是「九二共識」核心意涵中「兩岸共謀統一」的最佳解法。「一國兩制」作為一種創造性的憲制方略與發展方略，在國家主權與世界體系間創造並提出一種新穎的價值溝通與制度溝通實驗，其以和平發展為核心價值觀，具有去冷戰化的深遠制度理想，具有溝通社會主義與資本主義兩大體系，探索並實現永久和平與共同發展的新文明形態的重大戰略意義和歷史意義。可以說，「一國兩制」是中國式現代化的重要元素和制度方法論，中共三大歷史任務的最終實現離不開「一國兩制」的戰略槓桿和制度槓桿作用。

「反『獨』」與「促統」是辯證統一的關係，「台獨」是和平統一之敵，而「一國兩制」是和平統一之友。「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」與「堅決反對和遏制『台獨』」兩個表述的同時出現，顯示出中共對「一國兩制」實踐規律的自信而精準的理解與運用，以及對「台獨」作為兩岸和平統一最主要障礙的政治判定和回應。此前發出的第三份涉台白皮書提及民進黨「台獨」分裂勢力是和平統一的主要障礙，需予以清除，此次黨章修改亦呼應了這一清晰的鬥爭邏輯。

「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」作為一種較為新穎的提法，也是新時代「一國兩制」規律性探索的一個積極理論成果和政策成果。「一國兩制」本身具有和平內涵，但和平必須經過鬥爭得來，與「台獨」勢力的堅決鬥爭就是達成「一國兩制」之和平統一目標的必要手段和必經階段。

美國眾議院議長南希佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

為何要寫入黨章

「一國兩制」在新時代的實踐，無論是港澳在新階段的接力探索，還是台灣方案的實際落地，都需要做到中共黨章修正案提及的兩個關鍵性限定，即「全面準確」和「堅定不移」。香港回歸25年中出現過「一國兩制」實踐的變形走樣，出現過國家安全、選舉安全與管治權安全的嚴重威脅，出現過本土分離勢力和外部干預勢力相勾結的「顏色革命」及其顛覆性危害，而中央制定香港國安法、完善香港選舉制度，全面準確落實「愛國者治港」，積極引導香港融入國家治理體系和發展大局，從而推動香港由亂到治，由治及興。香港「一國兩制」的完整經驗值得台灣方案加以積極借鑑和吸收，這也是「一國兩制」的立法者原意。

何謂「全面準確」？何謂「堅定不移」？中共最有發言權，而寫入黨章更使得中共對「一國兩制」的確立與維護成為一種成文化的執政黨憲制性承諾與長期實踐義務。將「一國兩制」與「反對和遏制『台獨』」並提，則體現出中共對台政策方針的清晰化與行動意志，及推動兩岸完全統一的歷史進程已經實質性啟動。中共有立場，有方案，有鬥爭，有團結，更有實踐責任感和政治智慧實現這一民族復興必然要達成的歷史任務。