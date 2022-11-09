遊戲電競正折射鮮活的中國經驗　展現可愛的中國形象｜專家有話說

編者按：去年中國俱樂部EDG在「英雄聯盟」中獲世界冠軍；騰訊開發的「王者榮耀」手遊於今年8、9月蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。《原神》、《陰陽師》等國產電子遊戲在海外名聲大噪。中國遊戲產業正以迅猛之勢「收服」世界遊戲玩家。除遊戲電競外，穿著中國古典服飾的動漫手辦也正在以高價成為玩具交易市場的「明星」。



當下，電競遊戲、二次元動漫似乎正成為中國打通世界的載體，傳遞中國傳統文化。中國青年學者孫佳山就撰文評中國正在通過遊戲、電競向世界講出中國故事，傳播中國文化。

本文轉載自北京市文聯簽約評論家、中國青年學者孫佳山，原題為《遊戲、電競正在折射鮮活的中國經驗》。



近期，中國精品遊戲《原神》官方推出了「尋味之旅」短紀錄片《璃月食集》，其具有四國語言版本的第一期一經上線，就立即產生了現象級的傳播效應，尤其是在海外更是引發了廣泛的熱議。

無獨有偶，這並不是《原神》第一次實現國際性的文化影響。今年年初《原神》官方推出的為新遊戲角色雲堇打造的戲曲唱段《神女劈觀》，因為匯聚了中國戲曲元素同樣在海外得到了廣泛的好評。很多外國網友甚至因此而專門去中國國際電視台的YouTube帳號，觀看兩年前發布的京劇《貴妃醉酒》選段，以至於該視頻的播放量在極短時間內暴漲，評論區「擠滿」了因看到《神女劈觀》而渴望暸解中國戲曲的外國網友留言。

今年年初《原神》官方推出的《神女劈觀》融入了中國戲曲元素。（原神影片截圖）

遊戲正成為全球性主流文化

無疑，新世紀第二個十年以來，移動互聯網的「中國經驗」正在不斷結晶和昇華。無論是《璃月食集》還是《神女劈觀》，都是中國的直播、短影片在不斷地升維式發展過程中所自然生長出的碩果，再加上依託於《原神》這樣的國產精品移動端遊戲，所以才有了看似「輕而易舉」的高維媒介效應。

更為重要的是，就世界範圍而言，經過二十世紀中後期以來近半個世紀的發展，遊戲文化已開始具備全球性的主流文化價值，遊戲文化也成為看超越膚色、人種、民族和國家世界性主流文化。在經歷了主機遊戲、電腦端遊戲時代之後，中國終於在移動互聯網時代通過遊戲、電競產業積累出了具有一定國際影響力的遊戲文化，並推動中華文化更好地走向世界。

電子競技意義超越體育運動本身

當前，作為移動互聯網時代新興媒介的內容產品，手機端遊戲在全球文化價值鏈上正發揮着舉足輕重的作用，具有無法估量的高維文化勢能。而且，遊戲文化影響力還有着遠超主流文化認知範圍的複雜性。因為，遊戲已不僅是全球性的文化價值工具，在遊戲文化上生長出的電子競技也已經發展成為全球性的體育運動。

尤其是在全球數字經濟時代，遊戲文化同時也是非傳統安全的重要場域，電子競技的意義自然遠遠超過體育運動本身。如何使其與中華優秀傳統文化為代表的主流文化深度有機融合，最大化其潛在的文化勢能，使其在增強中華文明傳播力影響力的過程中發揮更大作用，則是一個值得嚴肅討論和認真探究的事關體育、文化和社會發展的關鍵問題。

在明年的杭州2022年第19屆亞運會，《王者榮耀》（亞運版）、《和平精英》（亞運版）、《夢三國2》等依託於國產精品遊戲，並不斷擴大影響力的中國電子競技項目，不僅能獲得良好的國際影響，還能更好地展現可信、可愛、可敬的中國形象，將凝結着中國經驗的當代中國式生活方式、中華優秀傳統文化，潛移默化地傳播到全世界。

王者榮耀入選杭州亞運電競項目。（王者榮耀）

通過遊戲探索全球化策略 講好中國故事

隨着中國遊戲、電競產業在世界範圍的持續發展，我們也能夠更為清晰、直觀地體會到，這並不是一個線性的、均質的、勻加速的過程，不同國家和地區的不同國情使其有着不同的頻率、節奏。這也是新世紀以來，在傳統媒介平台上所很難體會和掌握的複雜文化經驗。例如，在中國遊戲、電競產業不斷發展壯大的實際過程中，就被反覆提及要積極探索適應國外風土人情的本地化、本土化策略。

顯然，只有真切觸及所在國家和地區信息基礎設施的實際建設和開發狀況，相關網民的年齡、收入、受教育程度和社會地位等因素，以及在上述基礎上所形成的媒介文化經驗，才能真正更充分地講好中國故事。

隨着自本世紀第二個十年移動互聯網所不斷釋放的媒介迭代效應，各國年輕人的文化壁壘和意識形態隔閡已經大大消退，同代人可共享的文化經驗愈來愈多。而且，這種新的文化現象和文化症候，並不局限在中國內地地區，中國港澳台乃至大中華文化輻射區的很多青少年，也不再像上一個文化周期那樣的普遍性的全盤西化，對於中華優秀傳統文化的接受度和認同度，早已今非昔比。

今年在美國舉辦的「英雄聯盟」S12賽季全球總決賽中，中國俱樂部JDG成員由中韓兩國隊員組成。（微博@JDG京東電子競技俱樂部）

以遊戲、電競、動漫、直播和短視頻為代表的移動互聯網時代的新興文娛媒介所迸發出的創造力，它們的成果和結晶也同樣影響着當今社會的主流文化格局。遊戲、電競、動漫、直播和短影片等移動互聯網時代的新興文娛媒介正在成為連接中華優秀傳統文化與社會議題的主要公共文化載體和渠道，並已展現出多元的社會影響。

在這個意義上，中國遊戲、電競產業的跨越式發展，也在為總體性的堅守中華文化立場，講好中國故事、傳播好中國聲音，不斷提供極具現實意義的標尺和參照。