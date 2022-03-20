中國手遊《原神》紅遍全球　紐時：中國正改變全球電子遊戲業

據《紐約時報》報道，全球電子遊戲業年產值2000億美元，內地手機遊戲《原神》紅遍全球，挑戰美日兩國主導的全球遊戲產業，象徵中國遊戲業興起。

《原神》是跨平台手機遊戲，在2020年推出之際就因為和《薩爾達傳說》相似度高而受抨擊，但同時也令遊戲受到相當多關注。



據《紐約時報》前日（18日）報道，《原神》於2020年底發布，是中國遊戲業首個紅遍全球的手機遊戲。《原神》由米哈遊開發，該公司是一家總部在上海的遊戲工作室。監測公司Sensor Tower稱，《原神》在上市首年就賺了20億美元，創下手遊紀錄。

報道指，《原神》 雖然是免費遊戲，但卻創造大量收益， 其成功表明中國正改變長期由美日兩國主導年產值2000億美元的全球電子遊戲產業。

研究公司Niko Partners表示，日本開發商四年前還壟斷市場，現在日本排行前100手機遊戲，約有三分一來自中國。

福岡遊戲開發商二木幸生說：「《原神》很棒，在技術、藝術和娛樂性上，行業的人都認為『有麻煩了』。」

二木幸生表示，日本遊戲業最大威脅並非中國，問題還是與日本老齡化、市場萎縮、授權協議、公司不接受新創意有關，「沒有日本公司願意出錢，讓我們公司製作想做的遊戲，中國公司最認可我們，在投資項目中，我們還可以保留全部知識產權。」

不過報道分析，《原神》依賴日本軟實力，證明中國軟實力有限。報道指出，多年來，中國遊戲業與世隔絕，中國政府嚴格審查，導致創作土壤缺乏，令中國電子遊戲業難以製作紅遍全球的原創內容，儘管中國已有技術，但仍缺原創創意。