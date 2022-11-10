《倚天屠龍記》圍攻光明頂　6大派要走多久？網友神分析真實距離

金庸經典小說《倚天屠龍記》深受全世界華人喜愛，同時也被多次翻拍。



不過最近網路就針對「6大派圍攻光明頂」的劇情進行討論，詢問假設若以金庸在書中針對各門派的地理位置，那麼6大派究竟要花多久的時間，才能順利走到光明頂上？

結果答案揭曉後，反而讓不少網友笑說6大派「很智障」。

其中一派要不眠不休走677個小時才能到達 點圖看看網友的解釋：

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有網友針對「6大派圍攻光明頂」進行分析，根據金庸在《倚天屠龍記》中的描述，明教光明頂位於現今大陸新疆省崑崙山附近，但具體位置不詳。

若從各門派的地理位置來看，崑崙派與光明頂屬於同個區域，距離最近；位於四川省的峨嵋派雖與光明頂也不遠，但由於中間卡了四川盆地與青藏高原，因此需要繞道而行，故實際路程少說也有2600公里。

至於距離最遠的門派則是少林派、武當派，若以Google Map來觀察，少林寺與新疆的距離約為3020公里，至少得不眠不休走631個小時才可抵達；若從武當山出發的話，則需要不眠不休走677個小時，且要特別注意的是，實際位置很可能比地圖顯示來得更遠，因此若要成功攻上光明頂，至少得花1個多月才有辦法到達。

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此分析曝光後，也讓不少網友相當傻眼表示，「以前就覺得6大派真的很智障，這來回起碼得要半年」、「走到光明頂都腿軟了好嗎」、「走那麼遠要帶多少乾糧」。

不過也有人分析，金庸此舉是為了凸顯6大派與明教之間究竟有多深的恩怨情仇，同時也解釋各派在光明頂一戰後化敵為友，共同對抗朝廷，是件多麼難得的事情。

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