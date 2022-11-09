短道速滑冠軍、匈牙利華裔「劉氏兄弟」變更國藉　會入籍中國嗎？

擁有中國血統的兄弟劉少林與劉少昂，今年代表匈牙利參加北京冬奧短道速滑男子賽事。在短道速滑男子1000米賽事中，哥哥劉少林率先衝線，但最終被判犯規取消資格，弟弟劉少昂後補贏得銅牌。

近日，匈牙利滑冰協會公布兩兄弟正申請變更國藉，雖然未知會入籍何處，但網民都猜測兩人會選擇其父的出生地中國。



11月8日，匈牙利滑冰協會通報，短道速滑名將劉少林和劉少昂正在申請變更國籍，根據國際滑冰聯盟的相關規定，變更國籍後的12個月不能參加國際滑聯的比賽，匈牙利滑冰協會將在下一次協會大會上討論如何解決問題，但未有公布兩兄弟會入籍哪個國家。

網民預測，兩兄弟應該會選擇父親的出生地中國。另有消息指，兩兄弟是現任中國隊主教練張晶的得意門生。如今，張晶回國執教，兩兄弟或因此萌生離開匈牙利的想法。

匈牙利滑冰協會公布，劉少林、劉少昂（右三、四）正申請更改國籍。有消息指，兩兄弟因教練張晶 （中）回國執教才萌生離開匈牙利的想法。（新華社）

據介紹，劉少林生於1995年，劉少昂生於1997年，父親是天津人，母親是中歐匈牙利人。從11歲起，劉少林正式接觸滑冰，並一直在吉林長春市訓練，劉少昂更受哥哥的影響愛上滑冰。

雖然兩兄弟生於匈牙利，卻在中國學到最紮實的短道速滑技術，甚至因為在長春訓練和學習的時間較長，兩人都講得一口流利的東北話。

2016年，劉少林為匈牙利奪得首個短道速滑世錦賽冠軍；2018年，兩兄弟在平昌冬奧會上與隊友共同奪得匈牙利首枚冬奧會金牌。2022年北京冬奧會上，劉少昂在男子500米比賽中奪得金牌，是匈牙利首枚個人項目冬奧金牌，並成為匈牙利目前唯一的冬奧雙冠王。