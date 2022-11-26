靜默100多天的烏魯木齊：為何非要等到火災才想起解除封控

撰文：應濯
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11月24日，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一住宅樓發生火災，造成10人死亡、9人受傷。不少網上流傳的說法顯示，該小區有過度防疫之嫌，小區裏的地樁和柵欄妨礙了消防車的及時救援。

但當地官方和官媒否認了網上的說法，指出「小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門單元門均未封閉，網傳圖片為惡意拼接」，「自11月20日起，小區居民已經實行錯峰有序出戶下樓，在小區內活動」，「升降欄杆和柵欄都是日常設置」。究竟真相是什麼，網上說法不一。關於烏魯木齊吉祥苑小區住宅樓火災是否與過度防疫有關，需要等待更多消息。

但值得注意的是，在烏魯木齊住宅樓火災事故第一時間，許多網民都寧願相信與當地過度防疫有關。這既是因為網上流傳的訊息與官方的說法不同，因為烏魯木齊已經全城靜默長達100多天，更是因為近年來屢見不鮮的過度防疫已經讓許多民眾產生本能反應。這其實暴露出包括烏魯木齊在內不少地方政府已經陷入塔西佗陷阱，即不論事情的真相是什麼，許多民眾都傾向於把事情往負面、往壞處聯想。

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烏魯木齊住宅樓火災事故的發生，讓相當多的民眾第一次意識到，原來自今年8月10日宣佈全城靜默以來，烏魯木齊已經長時間封控100多天。《環球時報》前總編輯胡錫進寫道：「烏魯木齊是全國連續封控時間最長的大城市，該市的大量居民從8月中旬以來就被禁止離開小區，其中很多時間足不出戶，中間只有過一段短時間解封（解封的範圍不太清楚），所以該市一些人說他們已經被封了一百零幾天。這樣的超長時間封控顯然是不合理的，超過了人們身心能夠承受的限度。」

諷刺的是，長時間封控的烏魯木齊在住宅樓火災事故發生後迅速宣佈：烏魯木齊市已實現社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區生活秩序。這不禁讓人納悶，烏魯木齊當地負責防疫的官員，早幹嘛去了？為何他們要進行那麼久的封控？為何非要等到火災事故才想起解除封控？他們難道不知道中央政府一再重申的反對一刀切、層層加碼嗎？難道未曾聽說最近中央公布的二十條防疫措施嗎？

2020年8月4日，新疆阿勒泰，民警正在向轄區牧民群眾宣講抗擊疫情相關知識。（人民視覺）

烏魯木齊當地一些官員的治理能力堪憂，已經與人民對於美好生活的嚮往嚴重不匹配。這也難怪從25日到現在，內地網絡上群情激憤。胡錫進說：「把大量市民關在小區裏幾個月，這實在超過了人們的承受力，綜合負作用很大，這是公眾強烈不滿的根。火災死傷這麼多人，大家本來就會震驚、憤怒，長期封控積累的民怨會與之共振，形成更大的輿情海嘯。」但遺憾的是，面對民眾完全可以理解的情緒和不滿，刪帖的老套路再次上演，彷彿一些部門已經形成一封了之的路徑依賴。

從25日晚上開始，與刪帖同時進行的是，許多民眾爭相轉發質問烏魯木齊住宅樓火災的文章。一些人甚至再次引用老一輩共產黨政治家關於人民言論權的講話，比如毛澤東的「讓人講話，天不會塌下來」，鄧小平的「一個革命政黨，就怕聽不到人民的聲音，最可怕的是鴉雀無聲」，「群眾有氣就要出」，習仲勳的「應當允許人民講話，鼓勵人民去關心國家大事」。

對於人民的意見和怨言，一封了之的老套路是不行的，只會讓矛盾越積越深。古人早就說過，「防民之口，甚於防川，川壅而潰，傷人必多，民亦如之」。對於人民的意見和不滿，關鍵在於疏導，在於及時釋疑和解決問題，讓人民有申訴和說話地方，才能讓官民之間建立良性互動。

2022年4月25日，北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點，工作人員在進行核酸檢測的相關準備。（視覺中國）

對於烏魯木齊來說，當務之急是通過令人信服的方式消除民眾的疑慮和怨言，儘快回應和滿足民眾的合理訴求，該問責的嚴肅問責，能解封的區域儘早解封，讓人民回歸正常生活。畢竟，防疫的目的是服務於人，是為了人民的利益，切不可本末倒置，扭曲為防疫至上。任何政策措施若想成功，都不能不考慮民眾的承受範圍。

《中華人民共和國突發事件應對法》第十一條早已規定：「有關人民政府及其部門採取的應對突發事件的措施，應當與突發事件可能造成的社會危害的性質、程度和範圍相適應；有多種措施可供選擇的，應當選擇有利於最大程度地保護公民、法人和其他組織權益的措施。」

中央的二十條防疫措施同樣有規定：「嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取『靜默』管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責」。長時間封控100多天的烏魯木齊市是否存在違法問題，是否公然違反中央二十條措施的要求，應該給公眾一個令人信服的交代。

烏魯木齊住宅樓火災事故的洶湧輿情再次提醒社會，凡是持久的，必是温和的與可持續的，疫情防控必須在法治框架下進行，與經濟發展、人民正常生活相平衡，不能為了防疫，別的全都不管不顧。可以說，向過度防疫說不，將科學精準防疫落到實處，守住經濟發展和民眾生活、就醫和安全的基本底線，已經變得越來越緊迫。

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