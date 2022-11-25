烏魯木齊住宅樓火災：過度防疫下的次生災害何時休
11月24日，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一住宅樓發生火災，造成10人死亡、9人受傷。據新華社報道，火災是在19時49分許發生，22時35分許現場明火才被撲滅，起火部位在15層，火勢蔓延至17層，煙氣擴散至21層。
如果事情只是新華社報道那麼簡單，那大概只會被當作一起令人憂傷的悲劇，不會在輿論場大範圍發酵。但據網上流傳的訊息顯示，該小區是低風險區，卻被過度防疫，小區進出有臨時搭建的障礙物阻隔，消防車趕到後手忙腳亂拆除障礙物，耽擱了滅火與救援時間，以至於前後耗時兩個多小時。
除此之外，網上還有未經證實的消息披露，該小區僅僅因為核酸檢測時出現混管陽性，從11月21日起被要求靜默三天。這是否屬實有待於更多權威消息公布，但可以確定的是，至少到目前為止，網上有許多人都偏向於相信這是事實，認為那10個死去的無辜生命是有可能救回，如果小區逃生通道暢通，如果小區沒有障礙物阻攔消防車滅火……
嚴謹地說，關於烏魯木齊吉祥苑小區住宅樓火災事故是否與過度防疫有關，不妨等一等更多消息。但不能不追問的是，為何網上那麼多人寧願相信與過度防疫有關呢？除了因為網上有不少訊息流傳，更是由於近年來因過度防疫而造成的次生問題早已屢見不鮮，許多民眾都已經有心理預期或者說本能反應。光是最近發生的蘭州市三歲煤氣中毒男孩送醫不治死亡事件、河南省周口市四個月大女嬰疑因120拒絕送醫延誤導致死亡事件，已足以在許多民眾心中留下過度防疫的糟糕印象。
今年9月，貴州省曾發生嚴重的大巴側翻事故，造成27人不幸遇難。事故車輛是涉疫人員隔離轉運車輛，以防疫之名，公然違反《道路旅客運輸企業安全管理規範》，深夜行駛在高速公路上。這起事故當時同樣被許多人認為與過度防疫相關。
再往前追溯，近年來，有多起本可挽救的生命，因為過度防疫而得不到及時救治，黯然凋謝。因為不少地方的過度防疫，有許多機構被迫陷入停擺，有許多人的出行、生活、工作都陷入困境。僅是北京市的彈窗問題，便一度困擾許多人。法治本是近些年中國一再強調的治國理政的關鍵抓手，但遺憾的是，在現實中，不知多少地方、多少單位以防疫之名，公然違反國家法律法規，公然背離法治的比例原則。
每一起過度防疫的次生災害，都是對人民的信心和耐心的侵蝕。防疫的初衷是為了人民的生命健康，是服務於人，是為了凸顯人民至上、生命至上，但過度防疫是過猶不及，是一種扭曲和異化，是一種權力任性，本質上是違揹人民至上、生命至上的防疫初衷。防疫固然重要，但防疫不是全部，不能說為了防疫別的都可以不管不顧。一個社會和國家的健康發展，是有賴於許多價值、目標和工作的平衡。
中國政法大學教授李宏勃在《應對突發公共衛生事件的法治原則》一文中寫過，「哪裏有權力和權利，哪裏就應當有比例原則」，「比例原則要求平衡與恰當，過度和極端的強制措施，不僅對相對人造成了不公正，而且也可能增加社會恐慌，誘發更多的不配合和逃避行動，不利於疫情防控工作的順利開展」。《突發事件應對法》第十一條早已明確規定：「有關人民政府及其部門採取的應對突發事件的措施，應當與突發事件可能造成的社會危害的性質、程度和範圍相適應；有多種措施可供選擇的，應當選擇有利於最大程度地保護公民、法人和其他組織權益的措施。」
凡是持久的，必是温和的與可持續的，必是經得住現實和人心的檢驗。防疫措施只有設身處地考慮到民眾的工作、生活，只有與人民生活、經濟社會發展達成動態平衡，才會持久有效。浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」在《「層層加碼」與「動態清零」完全相悖》一文中寫過，「防疫的目的絕不是影響人民群眾的正常生活，而是要精準防住病毒」，切不可曲解為「防疫至上」。最近國務院公布的二十條防疫措施，同樣明確要求整治層層加碼、一刀切，主張科學精準防疫。
所以說，對於當下中國內地來說，應該嘗試以更大力度曝光、查處和問責過度防疫，守住經濟發展和民眾生活、就醫和安全的基本底線，不要再讓一些地方的過度防疫侵蝕民眾的信心和耐心，尤其不要再出現那種因過度防疫而釀成的生命悲劇。