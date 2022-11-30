江澤民逝世｜內外劇變臨危受命　江澤民未辜負鄧小平所託

據中國官方11月30日消息，中國共產黨第三代領導人江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。

官方評價其是公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。



江澤民臨危受命擔任一把手之際，中國內部充滿着動盪、焦慮，外部面臨被孤立局面，縱觀其執政階段，最大的功勞在於完整的繼承了鄧小平的改革開放政策，未辜負鄧小平所託。

其上任之初，江澤民面臨着六四事件後停滯的經濟改革和政治改革，混合所有制經濟再度被打亂，外國投資幾近乾涸。而他的家人和朋友仍在上海，周圍的同僚在中央政府的經驗均比他豐富；在軍隊和政府高層沒有支持他的關係網，對下也沒有個人的班底。在回憶起這段往事時，江澤民評價道，「我感到如臨深淵、如履薄冰」。

江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

在改革方面，江澤民啟用朱鎔基擔任總理，推行更新更強的變革，朱鎔基主導了國家精簡機構、裁撤了11個部委以及近50萬的地方公務員，並成功抵禦了亞洲金融危機、1998年水災。

經濟領域，1992年中共十四大上，確定「建設中國特色的社會主義」成為中共的指導思想，並明確指出國家經濟體制改革的目標就是建立「社會主義市場經濟體制」、強凋中共作為執政黨必須把精力放在經濟建設上。

1989年，江澤民剛剛擔任中共最高領導人時，中國年GDP增長4.2%，而到他2002年卸任中共總書記時，中國GDP增長率為9.1%，這13年間基本都維持在10%左右的經濟增長率。與此同時，經濟的快速增長也帶來了貧富擴大和環境污染等問題。

在政治體制領域，江澤民組建了更年輕的、具有改革頭腦的中共政治局常委會，並不再設立中共中央顧問委員會；這些措施都加強了江澤民的決定權和領導靈活力。江澤民也在所有方向加強權力，他成為黨內負責經濟事務、外交事務和台灣問題的三個領導小組的組長，促使他可以直接負責決策。可以說，今天中共的高層領導制度，很多是在江澤民時代最終確定下來。

前中共最高領導人江澤民逝世。（Getty Images）

但是同時，江澤民在卸任總書記職位後，仍然掌握軍權，一直備受爭議。

在吏治上，江澤民也曾借北京市前副市長王寶森案對中共系統的貪腐案件進行清查，但是在他的任期內，中國的官場腐敗問題極為突出，已經落馬的原中共政治局常委周永康、原軍委副主席郭伯雄、徐才厚都是其一手提拔起來的。

總體而言，江澤民時代繼承了鄧小平的改革方針，實現了中國的經濟高速發展、政治穩定和國家開放，人民生活水平也有所提高，在此期間中華人民共和國如期接管了香港和澳門的主權，並獲得了2008年在北京的夏季奧運會、2010年在上海的世界博覽會主辦權。中國成功加入世界貿易組織，促使中國吸引大量外資進入，保證了中國經濟的繁榮及高速發展。

無論功過如何評說，江澤民的離世，象徵着中國一個時代的結束。