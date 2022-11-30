江澤民逝世｜治喪委員會名單公布　天安門、使領館等下半旗誌哀

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（30日）12時13分在上海逝世，享年96歲。其後，官方公布治喪委員會名單，由國家主席習近平任主任委員。同時，委員會宣布，自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、人民大會堂和香港中聯辦、駐外使領館等下半旗誌哀。



天安門下半旗誌哀。（微博）

江澤民同志治喪委員會公告指，為表達全黨全軍全國各族人民對江澤民同志的無比崇敬和深切悼念之情，決定自告全黨全軍全國各族人民書發布之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗誌哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。另按照慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

另外，新華社、人民網、中新社等官媒在下午約4時先後將官網調成黑白色調，央視也在下午5時前後改為黑白色官網，以此悼念江澤民。

江澤民同志治喪委員會名單

主任委員：

習近平

委員：

李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、馬興瑞、王晨、王毅、尹力、石泰峰、劉鶴、劉國中、許其亮、孫春蘭（女）、李乾傑、李書磊、李鴻忠、楊曉渡、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、胡春華、袁家軍、黃坤明、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉云山、張高麗、劉金國、王小洪、曹建明、張春賢、沈躍躍（女）、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華、魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志、周強、張軍、張慶黎、劉奇葆、帕巴拉·格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飚、陳曉光、梁振英、夏寶龍、楊傳堂、李斌（女）、巴特爾、汪永清、蘇輝（女）、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍、田紀云、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀（女）、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東（女）、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、楊潔篪、陳希、陳全國、郭聲琨、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、尤權、王丙乾、鄒家華、彭珮雲（女）、周光召、李鐵映、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮（女）、熱地、盛華仁、路甬祥、烏云其木格（女）、華建敏、陳至立（女）、周鐵農、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪（女）、張平、向巴平措、張寶文、唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張克輝、郝建秀（女）、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟复、張梅穎（女）、張榕明（女）、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍（女）、韓啟德、林文漪（女）、羅富和、李海峰（女）、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏、李尚福、劉振立、苗華、張昇民、李作成、傅全有、於永波、王克、陳炳德、李繼耐、廖錫龍、喬清晨、靖志遠、趙克石、吳勝利、馬曉天

（以下按姓氏筆劃排序）

丁向群（女）、丁興農、丁學東、於文明、於立軍、於吉紅（女）、於會文、於旭波、才讓太、萬敏、萬立駿、馬漢成、馬永生、馬建華、馬須倫、馬哲文、馬曉偉、馬崇賢、王可、王寧、王成、王江、王軍、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王健、王浩、王強、王鵬、王曦、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東海、王立岩、王永紅、王偉中、王旭東、王抗平、王志剛、王志軍、王秀斌、王君正、王忠林、王受文、王建武、王春寧、王思東、王庭凱、王賀胜、王莉霞（女）、王曉雲（女）、王曉暉、王祥明、王祥喜、王清憲、王蒙徽、王新偉、王嘉毅、王慧敏、韋韜、巨乾生、毛偉明、毛超峰、方永祥、方紅衛、尹弘、鄧力平、鄧亦武、鄧修明、艾爾肯·吐尼亞孜、石玉鋼、石正露、盧紅（女）、盧東亮、葉建春、申長雨、田國立、由喜貴、史耀斌、付文化、付剛峰、白呂、白濤、叢亮、包鋼、馮飛、邢善萍（女）、吉林、曲青山、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱文祥、朱永新、朱芝松、朱國賢、朱鶴新、任振鶴、任鴻斌、任德奇、莊國泰、莊榮文、劉寧、劉偉（全國社保基金）、劉偉（吉林）、劉昆、劉珺、劉捷、劉強、劉小明、劉石泉、劉發慶、劉仲華、劉連舸、劉青松、劉國躍、劉明忠、劉學新、劉建超、劉思揚、劉俊臣、劉洪建、劉結一、劉振芳、劉桂平、劉烈宏、劉愛力、劉海星、劉煥鑫、劉敬楨、齊玉、關志鷗、江毅、江金權、湯廣福、湯耀卿、安偉、許勤、許甘露、許昆林、許學強、許憲平、農生文、孫斌、孫向東、孫金龍、孫金明、孫紹騁、孫梅君（女）、孫新陽、陰和俊、紀斌、嚴金海、杜占元、杜江峰、李屹、李偉、李利、李斌、李讜、李群、李小鵬、李小新（女）、李凡榮、李雲澤、李鳳彪、李文堂、李文章、李玉超、李術才、李石松、李樂成、李兆宗、李紅軍、李邑飛、李賢玉（女）、李國英、李明俊、李明清、李金發、李建榕（女）、李榮燦、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鉞鋒、李家超、李鵬翼、李殿勳、李靜海、李儒新、楊杰、楊誠、楊斌、楊震、楊發森、楊志亮、楊學軍、楊振武、楊晉柏、連茂君、肖川、肖培、時光輝、吳浩、吳清、吳強、吳孔明、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳俊寶、吳勝華、吳曉軍、吳朝暉、吳富林、吳燕生、邱勇、何平（中國記協）、何平（解放軍）、何宏軍、何雅玲（女）、余劍鋒、余艷紅（女）、谷澍、鄒磊、鄒加怡（女）、應勇、辛保安、閔宜仁、汪東進、汪海江、沈瑩（女）、沈丹陽、沈方吾、沈春耀、沈曉明、懷進鵬、宋志勇、宋魚水（女）、宋曙光、張工、張偉、張林、張政、張晶、張鳳中、張文兵、張玉卓、張冬辰、張慶偉、張安順、張紅兵、張克儉、張宏森、張雨浦、張國華、張忠陽、張金良、張建民、張春林、張榮橋、張桃林、張曉崙、張海迪（女）、張嬰元（女）、張超超、張智剛、張福海、張碧湧、陸昊、陸國強、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳杰、陳寅、陳雍、陳一新、陳小江、陳四清、陳永奇、陳宏敏、陳建文、陳瑞峰、陳肇雄、陳德榮、努爾蘭·阿不都滿金、林武、林向陽、林克慶、林松添、林毅夫、杭義洪、易綱、易會滿、易煉紅、羅文、羅強、羅熹、羅東川、羅照輝、竺延風、金東寒、金壯龍、金湘軍、周乃翔、周長奎、周志鑫、周建國、周祖翼、鄭和、鄭慶東、鄭學選、鄭柵潔、鄭雁雄、鄭新聰、孟凡利、孟振平、孟祥鋒、趙龍、趙東、趙剛、趙歡、趙一德、趙衝久、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡文容、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡靜林、胡衡華、柯瑞文、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、俞培根、施小琳（女）、施金通、姜輝、姜國平、姜信治、洪慶、祖力亞提·司馬義（女）、祖雷鳴、費東斌、費高雲、姚林、賀榮（女）、賀一誠、賀東風、賀軍科、駱惠寧、秦剛、秦樹桐、袁潔、袁古潔（女）、袁華智、夏偉東、夏林茂、錢文揮、錢智民、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐輝、徐麟、徐樂江、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐留平、徐德清、殷勇、翁祖亮、凌煥新、高雨、高翔、高大光、高志丹、高潤霖、郭芳（女）、郭元強、郭寧寧（女）、郭永紅（女）、郭竹學、郭樹清、郭普校、唐一軍、唐仁健、唐登傑、諸葛宇傑、黃如（女）、黃銘、黃強、黃玉治、黃旭聰、黃守宏、黃志堅、黃志強、黃建發、黃曉薇（女）、黃潤秋、黃路生、曹志安、曹建國、曹淑敏（女）、龔正、龔旗煌、常進、常丁求、崔玉忠、崔永輝、庹震、康義、章建華、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女）、彭純、彭佳學、葛巧紅（女）、董軍、董衛民、蔣旭光、蔣作君、韓俊、韓文秀、韓立平、韓立明（女）、韓國啟、覃偉中、景建峰、景俊海、喻紅秋（女）、程麗華（女）、傅華、傅奎、傅愛國、焦紅（女）、童建明、普布頓珠、曾毅、曾益新、曾贊榮、溫剛、溫樞剛、謝春濤、藍曉、藍天立、藍佛安、樓陽生、雷凡培、雷鳴山、虞愛華、慎海雄、竇賢康、蔡允革、蔡麗新（女）、蔡希良、蔡劍江、裴金佳、嘎瑪澤登、廖林、譚成旭、譚瑞松、繆建民、黎湘、潘岳、潘功勝、穆虹、戴厚良、魏文徽