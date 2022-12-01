事情已經起變化：中國正往走出疫情的方向轉變

11月30日，關於中國內地防疫策略轉變的信號開始強烈傳出。

當天，在本輪疫情中感染者數量較多的廣州市率先發聲，「為全面、準確、完整貫徹落實第九版防控方案和二十條優化措施，各區正在進一步優化防控措施」，「不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測」。據《新周刊》報道，廣州多區宣佈解除疫情防控臨時管控區，圍擋陸續被拆除。海珠區發布通告稱，全區全域（除高風險區外）按低風險區管理，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。其他各區解除部分臨時管控區的管控措施，逐步恢復餐飲堂食。

2021年6月3日，廣州，越秀區青年志願者隊伍支援荔灣區廣船鶴園小區防疫和物質派送工作。（人民視覺）

對此，《環球時報》前總編輯胡錫進認為，「廣州多區解封恢復堂食，對全國是個強烈正面信號」。他寫道：「全國其他一些地方也在圍繞二十條行動。北京市的優化調整措施潤物細無聲，現在該市各小區幾乎全都解除了封控，出了新感染者的樓棟單元也大多不再封控，只是感染者周圍的幾戶人家執行居家隔離。另外，北京市已有很多無症狀感染者居家隔離。」從網上訊息來看，北京市防疫正在發生變化。

同樣是在30日，主管防疫工作的國務院副總理孫春蘭召開座談會，聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。孫春蘭表示，「隨着奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務」，「要不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』的要求」。這說明中國決策層已經認識到「奧密克戎病毒致病性的減弱」，並開始更加註重「加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備」。

2022年4月25日，北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點，工作人員在進行核酸檢測的相關準備。（視覺中國）

此前一天的29日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關於印發加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案的通知》，要求：「近期，各地堅持以60歲以上老年人為重點，進一步壓實屬地責任，加大組織和社會動員力度，努力提升新冠病毒疫苗接種率。60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，但還需要繼續做好60-79歲，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。」

這是一個重要的轉變，直接影響中國內地防疫在何時能進一步開放。早在今年4月，鍾南山院士便曾指出：「中國需要重新開放，以使社會經濟發展正常化並適應全球重新開放。長遠來看，長期的動態清零是不可能實現的。」當時鍾南山院士提出五點建議，其中便包括「在全國範圍內實施疫苗接種是實現群體免疫的關鍵」，「加快靶向藥物和有效中和抗體藥物的研發」，「應鼓勵國際合作」。

與此同時，中國首都醫科大學校長、生物學家饒毅建議：「儘快推廣第三針疫苗，老年人和嬰幼兒接近（當然不可能）百分之百接種，然後開放」。現如今，隨着中國政府開始將重心轉向老人疫苗接種、治療藥物和醫療資源準備，便是強烈信號。

2022年4月24日，上海市浦東新區北蔡鎮聯勤村村民陸續從隔離點回家。在村口，工作人員逐一為返回的村民登記併發放居家監測須知。（新華社）

最近一段時間，儘管中國多地疫情出現反彈，連續多日感染者數量都高達兩三萬例，但多數都是無症狀感染者，重症率極低。中國工程院院士張伯禮便指出，當前的臨牀實踐表明新冠病毒造成的重症和死亡比例很低，意味着新冠病毒的致病力減弱。武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯在接受《環球時報》記者採訪時表示，他所帶領的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，奧密克戎變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上，新冠病毒奧密克戎變異株的致病力和毒力已經大幅降低。

這說明與病毒搏鬥三年的中國，終於熬到病毒危害性減弱，走出疫情的客觀條件正在形成。當然，不容忽視的是，目前病毒仍然可能威脅到未接種疫苗的老人或有基礎疾病患者。正因這樣，提升老人疫苗接種率，增加藥物和醫療資源儲備，是當務之急。

筆者在《發展好經濟是最大政治 中國防疫是時候調整策略了》一文寫過：「隨着病毒危害性持續降低但傳播力增強，以及疫苗的普及和特效藥的出現，過去的防疫策略正遭受越來越大的挑戰。在此情況下，轉變防疫策略，將重心漸漸轉向提升疫苗接種率（重點是老人），將寶貴醫療資源預留給最需要的弱勢群體，區分疫情下較安全人群和較危險人群，因地因人制宜，制定不同的防疫措施，甚至考慮讓一些條件適合的城市先行探索、試點，以積累走出疫情的經驗，正變得日益緊迫。」

從連日來的訊息來看，事情已經在起變化，中國內地正在往走出疫情的方向轉變，至少二十條防疫措施將會加速落地。越是這樣的時候，越要加快與弱者共存的準備工作，為老人和有基礎疾病患者建立保護屏障，讓中國走出疫情更平穩、更有底氣。