廣東疫情｜廣州多區拆除防控圍擋開放堂食　深圳東莞放寬防控措施

據國家衛健委數據，昨日（30日0時至24時）廣東本土新增7914宗本土感染。廣東省各大城市響應國務院聯防聯控「第九版、二十條」，今日（1日）開始「鬆綁」防疫措施。



昨日廣東本土確診個案1599宗，包括廣州1313宗，深圳87宗，佛山、湛江各38宗，東莞26宗，茂名19宗，肇慶18宗，汕頭13宗，清遠、江門、河源各8宗，惠州、韶關各7宗，中山、珠海各3宗，汕尾、潮州、陽江各1宗。

本土無症狀感染6315宗，其中廣州5269宗，深圳141宗，佛山162宗，東莞116宗，中山93宗，揭陽38宗，清遠23宗等。

廣州多區調整疫情防控政策，由今日開始天河、番禺、荔灣、白雲等區解除轄內臨時管控區域；海珠發布公告稱，符合條件密接者可居家隔離。另外，自廣州疫情以來停運的多條地鐵線路將逐步恢復。

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今日起，荔灣、海珠、天河、從化等區除高風險外區域外，有序開放堂食；半密閉場所有序恢復營業，群眾憑綠碼通行。《新京報》今日亦發佈多張廣州拆除防疫設施圖片，城市回到日常。

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深圳方面，昨日舉行防疫新聞發佈會，將進一步優化管控措施，不隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準。科學開展核酸檢測，對風險崗、 重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

東莞方面，今日開始時空伴隨不作為密接標準，不得隨意擴大密接者甄別範圍；密接者原則上集中隔離觀察，但符合居家隔離條件的實施居家隔離。不隨意擴大風險區域；符合解封條件的要即時解封，做到「快封快解、應解盡解」。