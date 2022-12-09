徐麟主政貴州諶貽琴另有任用　貴州成中國政壇又一個高地

日前，中共中央決定：諶貽琴不再擔任貴州省委書記，另有任用，徐麟接任貴州省委書記。

這是一個比較重要的人事新聞。諶貽琴在此之前是中國政壇唯一一位在任的女性省委書記，曾被外界認為有望晉升副國級領導人，比如升任國務委員。如今，中共中央的官方通告中用了「另有任用」一詞，某種程度上是增加了她晉升的可能性。

至於徐麟，是出身於上海的幹部，曾任上海市委宣傳部部長，2015年擔任中央網信辦副主任，2016年升任中宣部副部長和中央網信辦主任，主管非常重要的網絡安全與網絡訊息領域。後來他又相繼擔任國務院新聞辦公室主任、國家廣播電視總局局長。如今，他調任貴州省委書記，成為封疆大吏，可以說是一次新的重用。

2022年3月8日，全國人大常委會委員長栗戰書作工作報告。（Getty）

貴州省是過去十年中國政壇上一個高地，雖比不上福建、浙江、上海、陝西等地，但比多數省市更引人矚目。2010年，栗戰書升任貴州省委書記，兩年後調任中央辦公廳主任，成為中央政治局委員。2017年，栗戰書又一躍升為排名第三的中央政治局常委，出任全國人大常委會委員長，成為正國級領導人。

2012年接替栗戰書擔任貴州省委書記的是趙克志，2015年調任河北省委書記，後來升任國務委員和公安部長，成為副國級領導人。接替趙克志擔任貴州省委書記的是陳敏爾，屬於典型的浙江干部。2017年，即擔任貴州省委書記兩年後，陳敏爾升任重慶市委書記，成為中央政治局委員，同樣是副國級領導人。最近，陳敏爾又調任天津市委書記。在陳敏爾之後擔任貴州省委書記的有孫志剛、諶貽琴，前者已經正常到齡退休，後者日前剛卸任，已經確定「另有任用」，有希望更上一層樓。

貴州只是中國西南地區一個普通的省，其存在感本來遠不如同屬西南地區的四川省。除了曾擔任貴州省委書記的胡錦濤，後來成為中國共產黨第四代最高領導人之外，在1949年以來的貴州歷史上，少有官員能升任黨和國家領導人。這其實也是許多省市共有的特徵。畢竟，中國實在太大，光現任掌握實權的正部級高官便超過百人，升任黨和國家領導人的競爭非常激烈。

從這一點來看，在過去短短十年中，貴州能連續產生栗戰書、趙克志、陳敏爾等領導人和晉升有望的諶貽琴，說明貴州已經成為中國政壇僅次於福建、浙江、上海、陝西之外的又一個政治高地。