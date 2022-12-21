中央擴大內需綱要·三｜房子車子養老 內需還有哪些抓手

在一年一度的中央經濟工作前，《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》低調出爐。緊接著中央經濟工作召開，《「十四五」擴大內需戰略實施方案》馬不停蹄的公布。回到《綱要》本身，圍繞11個方面出台38條舉措，以2萬多字的篇幅提出了擴大內需的總體要求和具體方案。但這份《綱要》顯然沒有激起輿論的普遍關注。



「擴大內需」的提法並不新鮮，從《十四五規劃》，到中共二十大報告，再到此番《綱要》都提到「擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合」。加之，這份《綱要》沒有「眼前一亮」的預期和一眼就能看到、看得到的數據，所以並不會「刺激」到市場和輿論。原本，中共文件就難倒，一份沒有數據的經濟戰略文件，市場就跟難讀懂。



如何讀懂這2萬多字的《綱要》，這將是一張怎樣的藍圖，會對中國經濟2022-2035年的10餘年起到怎樣的作用。《香港01》將分為9篇，從不同角度一一拆解。



中央擴大內需綱要．一 ｜ 不同於4萬億 這不是一份刺激方案

中央擴大內需綱要．二 ｜ 國家戰略重心正在發生轉變

給明年經濟定調的中央經濟工作會議傳達了重要信號——歷經三年抗疫，逐漸重回煙火氣，終於要全力拼經濟了。

會議指出，明年經濟工作千頭萬緒，要從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。改善預期、提振信心，這是明年最核心的目標之一。恢復消費就是最關鍵的那一步。會議指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。消費！消費！會議罕見把消費優先的政策趨向放到了最前面。

就在中央經濟工作會議前，由中共中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》，從八個方面作了部署，其中第一個方面也是全面促進消費，加快消費提質升級。

12月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行。習近平出席會議並發表重要講話。 （新華社）

明年：房子，車子，養老

就短期來說，已經非常明確：刺激內需消費，將成為明年經濟最重要的主基調。怎麼刺激消費，中央經濟工作會議提到了三個方面：房子，車子，養老。

會議提出，有效防範化解重大經濟金融風險。要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

就在中央經濟工作會議召開當天，劉鶴在第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話上發表書面致辭時表示：「房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。」

20年前的2003年，房地產行業曾被稱為支柱行業，20年之後房地產行業又被稱為支柱行業，這些毫無疑問對地產市場有正面作用。雖然市場壓力還是特別大，但政策面都在逐步向好，且政策面向好的力度、廣度超出了預期和想象。中央依然堅定「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，說明投資投機性需求仍是被遏制對象。雖然「房住不炒」仍是會議反覆強調的原則，但「房地產不再重要」這樣的論調已經不攻自破，至少在明年，樓市的回暖已經成為最值得期待的事件。總體來看，支持剛性和改善性住房需求將成為2023年擴內需的重要抓手。

內房自2021年以來經歷了一輪最嚴厲的去庫存、去槓桿調控。

2022年汽車、家電家居促消費政策發力明顯，尤其是汽車下游消費表現良好。汽車消費最大的一個政策是和購置稅相關。相關政策在今年5、6月份開始實施，排量乘用車購置稅減半一直到今年年底，新能源車免徵購置稅現已延長至明年年底，此政策發布以來，今年汽車銷量明顯增加。

新能源汽車，是今年中國經濟表現最亮眼的仔。不僅國內產銷兩旺，更是遠赴歐美。因此，沒有理由不繼續把新能源汽車作為明年刺激消費的重要抓手。新能源汽車下鄉，絕不僅僅是有利於消化產能這麼簡單。一方面，農村地區的充電樁等基建完善了，就會讓更多市民願意把車從城市裏往回開，會形成示範帶動效應，進而擴大消費。另一方面，電動汽車也確確實實給智慧農業等生產模式帶來了便利。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

另外，養老消費也將開創新的增長極。除了這次會議，《綱要》裏也提到，增加養老育幼服務消費。加快健全居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。實施普惠養老專項行動，開展社區醫養結合能力提升行動，大力發展居家養老。大力發展居家養老，社區養老，這意味着以後越來越多人也許不再會把老人送去養老院作為唯一選擇。這一點也跟社區防疫、打造家庭醫生體制是一致的。

此外，會議指出，要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平。支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。2021年，還是一個「防止資本野蠻生長」的反壟斷時期，再加上美國對出海中概股的層層嚴查，平台企業告別高歌猛進。在僅僅一年多的時間裏，平台企業的身份就判若霄壤。（這個部分將在本系列第9篇重點闡述）

《綱要》系統性擴消費、擴投資

事實上，在《綱要》當中，也涵蓋了上述內容，由於《綱要》更加是2022-2035年的一個規劃，對於擴大內需的抓手，給了一個更加全面、系統的安排：

擴消費主要集中在三大方面。第一是提升傳統消費：重心在衣食住行，主要是強調提升品質，塑造品牌。第二是發展服務消費：在文化旅遊、育兒養老、醫療健康、教育文體等，通過供給側變化提升質量；第三是培育新型消費和提倡綠色低碳消費：主要在於培育「網路+社會服務」新模式，促進共享經濟模式發展，支持線上線下融合發展。積極發展低碳消費市場，培育綠色消費行為。

擴投資也主要集中在三個領域：一是加大製造業投資力度，這是推動高質量發展，實現製造強國的核心抓手；二是加大補短板，推動傳統基建投資，主要涉及交通、能源、水利、物流、生態環保、社會民生等傳統領域投資建設；三是系統佈局新基建，主要賽道在加速建設訊息基礎設施，全面發展融合基礎設施（工業網路、車聯網、智慧交通、醫療、教育等）、前瞻佈局創新基礎設施（重大科學裝置、超級科學工程、稀缺驗證平台）。

太陽能是近年發展得最快的可再生能源項目，正在加大投資。（路透社）

相較於中央經濟工作會議如何能在明年改善預期、提振信心，即刻恢復消費就是最關鍵的那一步，《綱要》更加註重於長遠，也更加註重統籌和規劃，正如《綱要》所指，實施擴大內需戰略是滿足人民對美好生活嚮往的現實需要。中央經濟工作會議和《綱要》的核心任務並不相同，方向是一致的。

中國式現代化，首要任務就是高質量發展。從高速增長切換到高質量發展，人們的需求自然也會產生變化，從關注「有沒有」轉變為「好不好」，商品和服務需求變得更加多樣化，層次也更深刻。新的需求必然隨之誕生。這將帶來兩個影響。

第一，重心放在搞內需上，絕不是關起門來自己搞，需要擴大進口，通過讓世界其他國家提供合適的商品，才能共同滿足多樣化、多層次、多方面的生活需要。把錢花出去，進口包括能源在內的各類商品，來滿足新的內需，也是擴大內需後的必然做法。

第二，國內提供的產品和服務供給，需要進一步提高科技和製造水平，帶來新的時代體驗。這將倒逼科學研究的進步，進而改變全社會的發展面貌。

也就是《綱要》裏提到的「固根基、揚優勢、補短板、強弱項，通過增加高質量產品和服務供給，滿足人民群眾需要，促進人的全面發展和社會全面進步，推動供需在更高水平上實現良性循環。」

中國經濟增長需要向着高質量發展。（VCG）

中央經濟工作會議也好，《綱要》也罷，為何刺激消費、擴大內需都是一劑好藥方？這就要說回對中國超大市場規模的優勢。《綱要》指出，「實施擴大內需戰略是充分發揮超大規模市場優勢的主動選擇」，並不是一句妄語。

大國經濟具有內需為主導的顯著特徵。美國在過去一百年崛起為世界強國，其中一個關鍵轉變就是挖掘了自身無比龐大的內需市場的潛力，讓其他新興國家想要迅速發展壯大，就必須給美國打工賺錢。隨着美國消費的升級，也使得這片經濟大海越來越深邃，有了繼續擴大內需的底氣。

中國也是如此。經過改革開放40多年持續快速發展，中國逐步在市場需求、產業體系、人力資源、軟硬基礎設施等方面形成了超大規模市場優勢。2021年，中國社會消費品零售總額44.1萬億元，最終消費支出對經濟增長貢獻率達65.4%，消費成為經濟增長第一推動力。中國今年提出建立「全國統一大市場」，就是要進一步打破地方保護主義，讓這個超大規模市場的優勢能更高效地聚合和實現均衡發展。也就是說，擴大內需，擴大居民消費和有效投資，是把這個超大規模市場優勢進一步落到實處，體現在實際工作上的關鍵一步。只有完成了從出口大國到內需強國的歷史性轉變，經濟發展的內生韌性才會建立起來。