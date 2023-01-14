最貴一拳！王思聰被指上海街頭打人　「國民老公」陷「中年危機」

中國前首富王健林的獨子王思聰被指在上海街頭打人，時隔八個月再登上媒體版面。王思聰「最貴的一拳」成為當前中國全網最火熱的話題。



王思聰被指在上海街頭打人，時隔八個月再登上媒體版面。（視覺中國）

整起事件還得從上海市公安局靜安分局星期四（1月12日）發布的一份警情通報說起。通報稱，34歲的男性王某某等四人星期三（11日）誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，隨後雙方發生爭吵，王某某等人對陳某某進行了毆打。

通報稱，被打的陳某某左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，評定為輕微傷。上海警方則對王某某等人作出行政拘留七天，並處罰款500元（人民幣，下同）的處罰決定。不過，王某某等人提請行政覆議，暫緩拘留。表面上看，這只是一起小小的爭執，真正讓事件引起全網關注的，是《新京報》隨後引述「權威人士」報道稱，打人的王某某其實就是王思聰。

報道沒有透露這名「權威人士」是什麽來頭，上海警方或官方也沒有出面證實或否認。但鳳凰網引述百度百科資料報道稱，王思聰今年1月3日已滿35歲，與警方通報中的34歲不符，因此初步可排除王某某是王思聰。

不過，鳳凰網隨後刪除了這篇報道。

沒有人能篤定打人的一定是王思聰，但中國網民似乎已心有定見，紛紛猛批王思聰仗著有錢有勢在大街上打人，「有錢就是囂張，想幹啥就幹啥，沒啥害怕的，大不了就是賠錢？」

截至星期五（1月13日），「王思聰打人」相關話題在微博的累積閱讀量已突破10億。

微博上還流傳消息稱，王思聰以200萬元私下與挨打者達成和解，網民調侃這是「最貴的一拳」，甚至有網民戲稱：「希望這一拳是打在我的臉上，以後就不用再努力了。」

被點名的王思聰星期四晚上在推特上發文稱：「我真TM的無語了，居然全網曝？現在的自媒體沒新聞了嗎？」不過，他沒有說明自己因為什麽事情無語，也沒有就自己被點名打人做任何解釋。

事實上，當天下午1時許，他也發了一則推文，說「過好自己的生活，別沒事找事……」。他沒有更進一步說明，外界也無從得知這則帖文與上海的打人事件有何關聯。

上海警方通報。（微博）

昔日的「國民老公」

身為萬達集團董事長王健林的獨子，1988年出生的王思聰自小就被送出國受教育，小學在新加坡，中學進入英國寄宿制貴族男校溫切斯特公學，大學到倫敦大學念哲學。這樣的教育背景，加上首富家庭的出身、還算斯文的長相，他讀完書回到中國後就開始引起媒體注意，受到不少網民追捧，甚至被掛上「國民老公」的稱號。

這些年來，王思聰多次因花邊新聞或言論爭議被推上輿論浪尖。與中國很多首富的子女不同，王思聰行事高調，發言時基本毫無忌憚，無論是對企業家小米創始人雷軍，還是大紅大紫的明星楊冪，他都幾乎口無遮攔。例如，當楊冪2012年憑借《愛的供養》榮獲中國大陸最受歡迎女歌手殊榮後，王思聰直接轉發樂評人丁太升的微博並附文稱：「求求楊冪不要再唱歌了。」

王健林2015年接受網易新聞采訪時曾說過，「他（王思聰）很聰明，但他不會看人眼色，怎麽想怎麽說。希望他五年、八年後能醒事。」

但敢怒敢言的性格也讓王思聰收獲了不少的流量，且在他的身份加持下，不少網民將王思聰當作是「娛樂圈內幕消息」的渠道，還因此為他冠上「娛樂圈紀委」的稱號。

此外，有別於一般的「紈絝子弟」，王思聰不希望靠父親成功。2009年，從英國學成歸來的王思聰拒絕了王健林安排好的接班計劃，想靠自己闖出一個名堂。王健林最後只能妥協，給了王思聰5億元開公司「練練手」。

王思聰被稱為昔日的「國民老公」。圖為王思聰和母親的合照。（網上圖片）

這一年，王思聰創立了普思資本，專注於投資互聯網、科技、消費等領域，管理資產超過10億美元（13.24億新元）。嗶哩嗶哩、美團、得物、閃送等知名公司都曾接受過普思資本的投資。

隨後幾年普思資本的發展，也展現了王思聰的投資眼光。2013年，普思資本以400萬美元獲得雲遊控股1.05%％股權；185天後，隨著雲遊控股赴港IPO，普思資本大賺一筆退出；2014年7月，普思資本投資的天鴿互動實現香港主板上市。

王健林2014年受訪時也毫不吝嗇地肯定王思聰，稱他的投資「有點小進展」。

2015年，王思聰入股樂視體育，同時高調宣布創立熊貓互娛，主要運營彈幕式視頻直播網站熊貓直播。同時，他也宣布打造香蕉計劃，旨在建立泛娛樂產業鏈。在他的大力推動下，熊貓直播成功吸引了眾多流量明星和人氣主播入駐，公司也在短短三年內取得三輪融資，獲得10億以上的資金。

2017年，王思聰以50億元身家榮登《胡潤80後財富繼承富豪榜》第二名。扣除父親資助的5億元，短短八年，王思聰靠自己入賬了45億元。這一年，王思聰才29歲。

連花清瘟膠囊。（微博＠我是衝鋒隊小陳 ）

「國民老公」陷入「中年危機」

不過，意氣風發的王思聰在漸漸步向而立之年時，也迎來了人生轉折點，他付出不少心血打造的熊貓直播打斷了自己的高光時刻。

在他宣布入股樂視體育的隔年，樂視體育被曝出未經董事會與股東同意擅自挪用超過40億元資金。伴隨著樂視體育的衰落，王思聰損失慘重。同時，熊貓直播一派熱鬧的背後，虧損金額也因管理不善連年走高。

2016年4月，熊貓直播涉嫌宣揚暴力等不良內容被列入查處名單，隔年2月還被上海市網絡信息辦公室約談要求整改。隨後熊貓直播也進入衰落期，工資無法按時結算、大主播出走、員工離職等負面消息接連爆出。

2019年3月，熊貓直播正式關站，香蕉計劃也以失敗告終。王思聰還因熊貓互娛的債務糾紛被法院限制高消費，名下的房產、車輛、銀行存款等財產均被查封。不久後，這一限消令被撤銷。2022年，熊貓直播正式宣告破產，「泛娛樂帝國」幾乎夢碎。

昔日冤家、90後商人孫宇晨曾在微博上奚落他說：「我考慮幫王思聰把債還了，他以後創業成功再還給我就行。」

兜兜轉轉之下，原先不想繼承家業的王思聰最終還是只能回到父親王健林所成立的萬達產業投資有限公司。

王健林陸續出售了萬達旗下的文化旅遊、酒店項目，此外還清倉了海外的房地產項目，要公司轉型改走「輕資產」道路。（VCG）

王健林這幾年也正忙著刮骨療傷。中國政府2017年開始出台史上最嚴厲的房地產調控政策，萬達被曝負債超過400億元，深陷資金困境。王健林陸續出售了萬達旗下的文化旅遊、酒店項目，此外還清倉了海外的房地產項目，要公司轉型改走「輕資產」道路。

就在家業步入風雨飄搖時期之際，王思聰也因爭議言論踢到了鐵板。

2022年4月，王思聰出面手撕中國藥商以嶺藥業開發的中成藥連花清瘟膠囊，質疑中國官方大量向民眾發放的連花清瘟，並不是世界衛生組織推薦、用於治療冠病的中成藥，呼籲證監會嚴查以嶺藥業。過了幾天，王思聰因不滿政府的冠病防疫政策，又在微信上留言稱「每天早上的核酸檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性或血性」。

這些言論確實讓他再打開了知名度，但沒過多久，王思聰的微博和微信賬號就遭到禁言，隨後被封殺，坐擁4000萬名粉絲的賬號就這樣沒了。隨後，王思聰就鮮少出現在媒體版面。

憑借著得天獨厚的先天優勢，「國民老公」王思聰一度作為後起之秀的創業家成功崛起，成了媒體版面的寵兒。但近年來，有關王思聰的消息往往只剩下花邊新聞和網絡上的爭議言論，如今還成了一起打人事件通報中的中年大叔「王某某」。正如鳳凰網星期五發表的一篇評論文章感嘆，「這位曾經心直口快的‘國民老公’似乎和很多中年男人一樣，陷入了某種‘中年危機’」。