春節檔破50億！《滿江紅》20億反超奪冠　最慘春節片首日票房0元

內地春節檔票房火熱，連續4天單日票房超過10億，25日晚間突破50億元（人民幣，下同），張藝謀導演的《滿江紅》更反超《流浪地球2》率先突破20億，領跑春節檔。但有兩部體育為主題的電影卻票房慘澹，鄧超主演、執導的《中國乒乓之絕地反擊》僅上映兩日，25日晚間宣布撤出春節檔，延期至2月17日上映。



《中國乒乓之絕地反擊》出品方表示，因宣傳發行團隊在決策、籌備、推進工作中存在重大失誤和嚴重不足，使影片在春節檔期陷入特別被動的局面，並計劃將於2月17日「絕地反擊」。內媒報道指該片投資超過3億元，但上映兩日加上試映票房僅4000萬。

此外，另一部體育電影《冰雪與少年》1月24日上映，首日票房更是直接掛零，兩日票房才4000多元。

據了解，該片是一部關於少年冰雪運動員勵志故事的體育少兒片，描寫新一代冰雪少年運動員，在訓練與生活中所發生的故事。但該片不若動畫片《熊出沒·伴我「熊芯」》獲喜愛，截至26日晚間18時40分，《熊出沒·伴我「熊芯」》票房位居春節檔第三，票房突破6.23億元。

此外《滿江紅》、《流浪地球2》則分別以21億和18億人民幣位居春節檔一、二名。由梁朝偉、周迅和王一博主演的電影《無名》則未列春節檔第四名，票房突破4億元。

內地放寬疫情防控，今（2023）年春節檔整體票房表現已超越2022年同期。華創證券研報指出，春節檔票房第2日與第3日相比2019年與2022年已經實現同比回正。前3日票房累計32.67億元，高於2019年的31.76億元與2022年的31.90億元。