疫情間血氧儀漲3倍　魚躍醫療遭控「發國難財」今被罰款270萬

去年（2022年）12月7日，內地發布新十條，大幅放寬防疫措施，除退燒藥供不應求，各大電商平台上銷售的血氧儀均斷貨。尤其指夾式血氧儀此前市場普遍價格在百元（人民幣，下同）內，卻暴漲3至4倍，生產企業魚躍醫療被民眾質疑「發國難財」。



2月1日，江蘇省鎮江市市場監管局指出，因哄抬血氧儀價格，江蘇魚躍醫療裝置股份有限公司被罰款270萬元。



市場監管局指出，自2022年12月開始，魚躍醫療利用市場供需緊張狀況，平均銷售價格環比上漲了131.78%（平均成本環比上漲47%），銷售價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度，推動了血氧儀市場價格過快、過高上漲，擾亂市場價格秩序。



《澎湃新聞》此前報道，從12月中旬起，不斷有民眾爆料魚躍血氧儀漲價。內地網購平台魚躍血氧儀售價在200元至400元之間，相比最初的幾十元可謂「火箭般飆升」。以淘寶魚躍官方店舖月銷量超30萬的指夾式血氧儀為例，三款血氧儀均顯示「預售7日內發貨」，售價均為299元。京東平台價格更高，單價為398元。

目前魚躍血氧儀在淘寶、京東等平台的價格。（網絡截圖）

魚躍醫療當時回應稱，「血氧儀產品沒有漲價，因成本上漲，取消了折扣優惠。」遭到網民抨擊稱，「真正原因是因為利潤上漲吧！」「乘機發國難財還找冠冕堂皇的理由。」亦有消費者表示，其他品牌的血氧儀價格並未大幅漲價，「魚躍漲了很多，真無恥。」

網民點睇▼



「罰的也不多。會給消費者退一部分款嗎?」

「小賺幾千萬，狠罰幾百萬。」

「隔靴搔癢的處罰，九牛一毛都算不上。」

「這個牌子制氧機價格也漲價很離譜，原本一兩千，兩三千，現在七八千。賺的錢和罰款的金額相比差的太多，所以肆無忌憚。」

