【圖輯】中國的新冠之戰：一百張催淚照片　記下不敢忘的這3年

2023年，放開後的第一個春節到來，一条面向全社會，徵集了100張圖，回顧大疫3年，我們走過漫長而曲折的道路。



編輯：陳沁、洪冰蟾 責編：陳子文（一条）

2020-2023年，從常態化核酸，被「綠碼」加持的生活，到邊境關閉、興建方艙、接連封鎖的城市……全面放開後，第一輪感染潮也近尾聲了。

這1000多個日夜，我們不敢忘。一個個具體的人，在堅持，在承受，在苦中作樂，在振臂一呼。這是一個小小的時代存證，我們期盼光明的未來，也不遺忘過去。

1. 武漢，武漢

2020年1月23日10點，除夕前一天，武漢宣布封城，以遏制新冠病毒的擴散。這是人類歷史上，第一次有近千萬人口級別的大城市，進行如此大規模和嚴格的封控措施。76個日夜後，武漢人民走出家門，去找春天，去跳東湖，去過早。

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2. 疫情來了

對傳染病的恐慌和焦慮，瀰漫了整個國家。2020初的春節，多數人待在家中度過，開始學習這是一個什麼病毒，一夜之間，口罩變得奇貨可居。當時我們不曾預料到，這樣的生活竟會持續整整3年。

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3. 嚴防死守下的平靜生活

精準防控下的2021年，邊境小城承擔著巨大的防疫壓力，那時候還沒有全民核酸，做一次核酸要花30塊錢，無法出境旅遊，人們就跑到郊野放鬆，如今回看，像是暴風雨前的短暫平靜。

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4. 活著

在無言的城市、躊躇的移動裡，竭盡全力去獲得糧食，保持情緒。小蔥一茬茬長大，櫻花盛開又凋謝，等到走出家門的時候，我們要宣稱，關於活著的一切，都很有必要。

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5. 一個時代「落幕」

核酸亭，下班了，行程卡，再見了，所有人，辛苦了。燈火通明的方艙，望不再有。在抗原上，畫下晴雨、可愛動物。拾掇過去歲月的憑證，我們禮貌地道別，前往下一個時代。

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6. 你陽了嗎？

2022年12月7日，「新十條」頒布。2023年1月8日，明確對新冠疫情實施「乙類乙管」。我們惴惴不安地撞向風暴。急症室裡，老人正在度過漫長的冬天，學校裡，考研人硬著頭皮帶病上場，藥店裡，布洛芬貨架空空如也。

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7. 感染潮下的新年

第一波感染潮已近尾聲，從3年前的春節拉起的夜幕，眼看著天快要亮起來了。親愛的人們，貓貓狗狗，小花小草，健康平安，新年快樂。

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