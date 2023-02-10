微軟整合ChatGPT推出革命性AI搜尋引擎、瀏覽器　搶佔Google地位

微軟信心滿滿地宣布，推出引用ChatGPT下一代技術的新版本Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器。這標誌搶佔先機的微軟，多年來終於有機會超越搜索引擎龍頭谷歌。



近幾個月以來，科技業處於寒冬當中，華爾街裁員數萬人，損失數千億美元，加密貨幣公司發生驚天動地的醜聞，動搖人們對這年輕市場的信心。不過科技產業的領導者已經看到一個嶄新希望，欲建立普及使用人工智慧（AI）的新時代。

+ 28

兩個月前，OpenAI發布ChatGPT聊天機器人時，它新奇的能力讓全球數百萬人著迷。ChatGPT能寫出優美詩句，跟用戶暢談幾乎任何話題。它的問世振奮了科技業，現在每月活躍用戶已突破1億，成為史上用戶成長速度最快的消費應用程式。

2月7日，在微軟（Microsoft）園區擠滿近100名記者、編輯和攝影師的大型會議中心，微軟高層和工程師以及OpenAI研究實驗室宣布，把比ChatGPT更厲害的下一代AI技術整合進微軟旗下搜索引擎和瀏覽器。「這項技術將重塑幾乎所有軟體，」微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，「比賽從今天開始，我們將繼續前進。」

微軟公司副總裁梅迪（Yusuf Mehdi）展示了新版Bing搜索引擎有多麼神奇好用。打開全新對話界面，搜索適合打電玩遊戲的65英寸電視，各種型號電視便出現在頁面上。接著，他要求將列表縮減到剩下最便宜的型號，Bing很快就辦到了。

然後，他使用聊天機器人規劃一趟墨西哥假期，同時搜索日本詩人，展示系統能將搜尋結果從西班牙語翻譯成英語，或馬上顯示某一首俳句。「大家看看，這比現有的搜索引擎要好得多，」梅迪說道。

新版Edge網絡瀏覽器也具備聊天機器人服務。打開一個新聞稿頁面後，梅迪要求機器人總結文檔，並寫一篇關於新版Bing搜索引擎的社交媒體貼文，接著還要求它自動生成新軟體程序的一段計算機代碼。

微軟7日向部分用戶發布新版Bing，讓每個人能夠在有限次數內試用搜索功能。納德拉表示，預計完整版也將在月底前上線，幾周內讓用戶人數暴增到數百萬。他說，微軟正以「瘋狂的步伐」將AI技術融入其產品中，人們將見證，搜索引擎這一地球上最常被使用的服務，將如何帶來絕妙的結果。

技術顛覆性的競賽開始

OpenAI是2015年特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與年輕矽谷企業家奧特曼（Sam Altman）等人共同創辦的非營利AI研究組織，目的為促進發展友好的人工智慧，向公眾開放專利和研究成果，使人類整體受益。

2018年，馬斯克因為開發自動駕駛汽車的利益衝突，主動辭去OpenAI董事會職務。2019年，OpenAI轉為有限盈利（capped-profit）的企業，並接受微軟投資。2022年12月，OpenAI推出ChatGPT免費版後，成為全球熱議的焦點。

微軟與OpenAI密切合作，但拒絕透露新搜尋引擎背後的新一代AI技術為何。《紐時》指出，很可能是ChatGPT的下一代技術GPT-4。新版Bing的聊天機器人會將所說的內容添加註釋，以便用戶輕鬆查看其資料來源。該公司還表示，搜索引擎搭載了防止遭濫用的技術，能識別和刪除聊天服務中「有問題的內容」。

上週，微軟發布第一個AI自動生成的電子郵件Outlook工具，以協助員工編寫電子郵件。微軟高層拉曼納（Charles Lamanna）表示，接下來幾個月裡，微軟計劃平均每周公布一個AI自動生成功能服務。他將這一波新的AI技術浪潮比喻成和網路崛起一樣重要的事件，「每個人都在一個熄了燈的房間裡，試圖感受這個市場和這個機會究竟是什麼樣子。」

除了微軟，其他科技公司預計很快也會進入這塊新興市場。Google宣布將推出自家的Bard聊天機器人，並添加到搜索引擎服務內。Meta也加緊腳步，欲在旗下產品運用類似AI技術。無數初創企業正在構建自己的生成式AI產品，不論是自行生成文字、圖像或其他媒體技術。

不難想像未來會有AI聊天機器人百家爭鳴的盛況。《紐約時報》（NYT）指出，這讓人想起矽谷發生翻天覆地變化的其他時刻，第一款iPhone問世、谷歌（Google）搜索引擎正式上線，到網景（Netscape）網路瀏覽器的推出。

數十年前，微軟迎頭趕上瀏覽器掀起的網路商業化浪潮，但嚴重錯過iPhone帶來的智慧型手機革命。它的Bing搜索引擎在市佔率上慘輸Google，但如果結合AI技術的網路變革能夠達到預期效果，微軟可能會穩坐科技新紀元的龍頭寶座。

AI生成的隱患…聊天機器人可能傳播假消息

觀察AI科技發展，人們希望聊天機器人不會重蹈科技業過去的覆轍──永遠無法實現的大餅，例如不能自動駕駛的「自動駕駛汽車」、需要智慧型手機才能真正發揮作用的智慧型穿戴裝置，以及承諾改變金融世界但依舊是投機者資產的加密貨幣。

AI聊天機器人的服務仍不盡完善，例如它們通常不會區分事實和虛構，甚至可能生成對女性和有色人種帶有偏見的語言。專家擔心，有心人士將利用AI快速散佈假／錯消息。研究聊天機器人缺陷的華盛頓大學教授沙阿（Chirag Shah）指出，科技企業常常忽視新技術的缺陷，就急著推出，之後再修復問題，「這將造成真正的傷害。」

Google和Meta先前始終不願推出AI生成服務，有部分是因為擔心產品的缺陷將損害公司聲譽。但OpenAI，一間沒有任何品牌形象需要保護的新公司，願意挑戰極限。其執行長奧特曼認為，是時候向大眾發布AI生成服務了，「我們渴望繼續從現實使用中學習，AI必須能在現實世界中做到這一點，而不是只待在實驗室裡。」

延伸閱讀：百度加入全球AI大戰向ChatGPT挑戰 推聊天機器人「文心一言 」

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：競賽開始！」微軟推出顛覆性AI搜索引擎、瀏覽器，搶佔Google龍頭地位】