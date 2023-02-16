01連線｜藏於小區的蓮塘口岸　居民：赴港快過到市區惟恐生活受擾

香園圍/蓮塘口岸是港深最新興建的一座客貨綜合性口岸。2020年5月建成完工後，同年8月26日正式開通。但疫情三年，該口岸一直作為貨車通關使用，直至今年2月6日終於啟用旅客通關服務。

從這裏搭乘巴士約15分鐘即可到達粉嶺、大埔等地，是港深兩地東部通行往來的主要通道。目前在深圳駕車前往口岸過關的旅客，還可享受免費泊車服務。

居住在蓮塘口岸樓上四季御園小區的居民馬女士向《香港01》記者介紹，到香港購物甚至方便過去深圳中心區，但仍擔心通關常態化後大量人員往來會對日常生活造成不便。



蓮塘口岸位於深圳羅沙路的一排居民樓後面，從公路遠遠望去，並不知這裏還藏著一座新建口岸。口岸入口與馬女士居住的小區入口並連，亦可穿過小區通往口岸。樓下商場也承擔了口岸商業城的作用。

已經在此居住了近10年的馬女士表示，「家裡陽台、窗戶望過去就是香港粉嶺，經常能看到對面的小巴開到村子裡」。蓮塘口岸是她看著一點點建起來的，還未完工時，就已期待兩地通關，希望能盡早從這里到香港。

+ 2

2月6日起深港兩地無須核酸檢測，蓮塘口岸迎來首次旅客通關服務。馬女士表示，她已幾次經由蓮塘口岸前往香港。

「第一次走的時候，算了一下時間。過關10分鐘，去樓下坐巴士到粉嶺20分鐘，再坐東鐵，最快不到一小時就能在沙田購物，快過去福田南山。那我就住在樓上，以後肯定經常去！說誇張點，下樓就是香港！」

居民憂心口岸通關造成擁堵、噪音等問題

另一方面馬女士開始擔心，未來由此通關人數變多後，日常生活會受到影響。羅沙路是由羅湖區通往鹽田區及蓮塘口岸的主要通道，工作日早晚高峰期及週末，此路經常嚴重堵車。「平時堵車已經很厲害了，以後過關的人變多，送人的接人的車難免堵在這裏。以後早晚接送小孩，上班肯定會有影響。」

記者走訪口岸發現，目前由此通關的人員並不多。下午5時左右會有家長接送跨境學童，但僅寥寥幾人，不似羅湖與落馬洲口岸結隊通關；車輛通關閘口處，10多分鐘才有一兩輛兩地牌車輛開過。口岸商業城內許多商舖空置，僅便利店和一兩家食肆正在營業。

馬女士稱，「人不多車多啊，羅沙路巴士站那裡，每天都有送人的車擋住後面的巴士，還有雙道併停的。前面是臨時停車，後面路上每天都會有一排停在路邊。」而且馬女士反映，居民區與口岸區域混在一起，往來人員多且複雜，擔心影響私家花園隱秘度。「商業城以後開起來還有噪音，逛街的人可能還會佔用我們自己的活動廣場這些，有好有壞吧。」

針對馬女士的顧慮，小區物業工作人員表示，會全力保障居民生活不受影響。「所有出入口、電梯都要刷居民卡才可以使用。我們保安也是全天24小時值班。」對於活動區域被佔問題，該工作人員稱，小區內有花園平台供居民休閒活動，外部區域僅可盡量保證整潔有序。

方便快捷免費停車 適合自駕人士

香園圍/蓮塘口岸開放時間為7：00~22：00；在深圳可搭巴士或乘地鐵8號線於「蓮塘口岸站」下車（注意不是「蓮塘站」）。另外，口岸大樓設有400個車位停車場，方便自駕前往關口的旅客，樓下停車樓上過關，目前停車場更推出免費停車優惠。

搭乘東鐵往返港深單程價格最低需要25.1元港元。由香園圍/蓮塘口岸前往上水，巴士單程9.3元，若使用八達通搭乘並當天來回，往返一共僅需17.8元；前往粉嶺站為5.4元，時間約15分鐘。更有巴士直達大埔、沙田、馬場、大圍等區。

該口岸是香港唯一一個不劃定私家車、摩托車禁區的口岸，其它口岸規定僅營運出租車、營運旅遊巴前往口岸禁區。但在這裏，2月17日起香港車主通過預約，可駕車前往，將車停在口岸車場即可上樓過關。

另外，口岸通關過程對騎行者友好，單車無需拆除輪胎、折疊，可直接推車通過。尤其此處臨近仙湖植物園、梧桐山、沙頭角海濱棧道等風景區，是週末騎行遊玩的好去處。