全面通關｜內地多地恢復赴港自助簽注　無需預約最快3分鐘搞掂

內地與香港上月8日恢復通關，但內地旅客辦理赴港旅行證件，就一度未能恢復至疫情前「即時出簽」的方便程度。不過，內地多地都宣布自周一（6日）起，恢復辦理港澳通行證赴港旅遊自助簽注，辦理前無需預約、數分鐘內即可完成續簽。



據《深圳晚報》報道，自2月6日起，廣東省戶籍居民和持有效「深圳經濟特區居住證」的外省戶籍人員，再次在廣東省申請香港、澳門旅遊簽注，無需預約可直接前往各區公安分局出入境24小時智能服務區辦理一年一次或三個月一次旅遊簽注，深圳戶籍居民可辦理香港一年多次（一周一行）簽注。

另據《廣州日報》報道，廣州市內各出入境接待大廳，目前亦已恢復香港旅遊簽注自助辦理，辦理香港、澳門旅遊再次簽注無需預約，市民可直接前往各大廳智能簽注區辦理，使用自助簽注機約3分鐘即可完成續簽。

報道指，2月6日當日有不少廣州市民在現場排隊等候辦理簽注。有市民表示，「周末能過香港購物的時光又回來了。」；亦有市民表示，「得知香港旅遊簽注自助辦理恢復，就想第一時間來辦理，沒想到那麼多人排隊，我打算改天再來。」

另外，福建廈門、泉州，以及浙江杭州等多地，亦都宣布赴香港旅遊智能簽注設備恢復使用。