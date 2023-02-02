2.6羅湖口岸重開，全面通關在即？深圳口岸辦：與港方最後商榷中

近日有消息指，羅湖口岸將於下周一（6日）恢復通關，《香港01》致電深圳口岸辦工作人員，該工作人員回應稱，「具體時間和方案還在跟港方協調、做最後商榷中」，深圳口岸辦指，一切尚未定下，正在跟港方協調相關事宜。



至於羅湖口岸開放是採配額制度或全面放開，深圳口岸辦人員指，「這個還在定，還沒定下來。」他表示，深圳口岸辦正在跟港方協調相關事宜，並沒有對外公布(指羅湖口岸將開)。

該工作人員強調，要以深圳口岸辦的網站和微信公眾號消息為準，目前他們仍未對外公布羅湖口岸將開。

針對「2.6將全面通關，中港兩地往來不須核酸檢測」的說法，深圳口岸辦人員指，目前政策並未調整，仍須48小時核酸檢測。

▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



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實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰2日受訪時指出，據了解，本港與內地通關下星期將會全面開放，包括取消配額及核酸檢測要求，羅湖口岸亦會重開。

據此前報道，羅湖商業城物業管理有限公司2月1日向商戶發出通知，內文指羅湖口岸將在2月6日全面開關，屆時旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓過關往來中港，並要求商戶利用接下來時間盡快整理及配備貨物，「通關首日，大家必須開門營業！」

有深圳市民指出，羅湖商業城已有部分店舖重開，連鎖速食店大快活的店員忙著抹枱，商業城2樓的眼鏡舖亦已重開，另外有間便利店亦已營業。《香港01》記者2日凌晨前往羅湖邊境禁區外圍發現，羅湖站徹夜燈火通明。