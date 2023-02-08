通關｜凌晨2點排長龍辦香港簽注　深圳人揭心急原因：買買買！

「現在是凌晨1點50分，我在南山區出入境服務大廳。」由於害怕白天自助簽註的隊伍太長，我決定錯峯在凌晨去辦理港澳簽註。月黑風高，但我並不孤獨。凌晨2點左右，我在大廳門口遇到了不少穿着同款拖鞋來辦證的深圳人。



雖然由於自助機有限，我稍微「排隊」了幾分鐘。然而從辦理到付費再到出證，1分多鐘，我過期了三年的港澳通行證又復活了，妥妥的深圳速度。也許凌晨排隊簽註，就是深圳人對三年未見的香港，最深情的表白。

簽註1分鐘 排隊1小時

2月6日起，全面恢復內地與港澳人員往來。當天，全國出入境人員數量達到67.6萬人次，創疫情以來新高。其中，港澳陸地口岸出入境人員56.8萬人次。

但你知道，為了早點去香港旅遊，深圳人到底有多拼嗎？給大家看幾張發生在過去24小時，微時光以及朋友們在各區簽註大廳的實拍圖（點擊放大瀏覽）：

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從目前來看，如果深户的你想要辦理自助簽註，正常的工作時間前往南山福田羅湖等人口密集區，大概率是需要排隊的。鑑於自助機是24小時開放，我更建議大家錯峯辦理，例如凌晨12點以後，亦或是早上6點多，基本上就是隨到隨辦。當然還可以錯區辦理，例如像鹽田區大鵬區坪山區等，基本都是幾分鐘內搞定。畢竟，對於深圳人而言，時間就是金錢。

為什麼深圳人要去香港？

看着這幾天排隊簽註、凌晨簽註的深圳人，我完全可以想象本週末深圳各大口岸的人流盛況，估計又會刷新近三年的數據。但總有人會發出這樣的疑問：都什麼年代了，為什麼深圳人還急着去香港？曾經有人問，深户最大的好處是什麼？底下有人回答道：深户可以無限次去香港。作為一個凌晨跑去簽註的深圳人，我大概可以歸納深圳人「着急」去香港的幾個理由。

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第一個，探親團圓。封關三年，儘管深港之間只有一河之隔，儘管現在視頻通話可以做到高清不掉幀，儘管在深圳河最窄處，跳遠運動員是可以蹦過去的。但是，這依然解決不了兩地的相思之苦。一河之隔，有3年未回家的孩子，有3年沒見過的父母，還有3年未曾擁抱的情侶。這三年，羅湖蓮塘延芳路的鐵絲網，成了「深港最短距離會面地」。每個週末都有不少人來到此地，與深圳河對面的戀人、親人們隔河相見，甚至還有人自嘲成了「望夫石」。

第二，香港，深圳最近的旅遊聖地。人在深圳，曾聽説過這麼一個段子：「深圳哪裏有好吃的？」「去廣州！」「深圳有什麼好玩的？」「去香港！」深圳人的週末，要麼逛商場，要麼逛公園。而作為國際旅遊城市，香港可能是離深圳最近的旅遊聖地。也許，維多利亞港、蘭桂坊、迪士尼、太平山頂、西貢等著名的景點你已經打卡過了，但這三年，諸如香港故宮、M+博物館等新地標，對於深圳人的吸引力真的太大了。而且從福田坐高鐵，不到半小時就能到西九龍，輕鬆實現當天來回。另外，還有深圳人心心念念的紅磡演唱會，不知道票還有嗎？

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第三，買買買。我曾思考過一個問題：以前的深圳人會趁着週末，大包小包地去香港背奶粉背尿片，甚至是「打醬油」。但是封關三年，深圳人的生活並沒有因為失去港貨，而有所改變。因為天貓國際等跨境電商的普及、因為海南等免税店的火熱，讓我們不去香港，不代購港貨，也能享受到國際生活。這是不是説明：深圳人可以不去香港買買買了？

其實，我們千萬別小看了購物天堂香港的魅力。以匯率為例，同樣買一台自用的數碼產品，在香港買的價格跟國內某些電商網站還要便宜。儘管可以買買買，但千萬記得要主動申報，不要當「水客」。網傳昨天剛通關，羅湖就開出了第一張罰單。網傳羅湖口岸開出「水客」罰單除了以上三個方面之外，深圳人去香港還有接種疫苗、購買保險理財、洽談商務、參與展會等理由。其實，就像6日首個通關的「拖鞋女士」一樣，香港人來深圳吃個宵夜，深圳人去香港吃個早茶，都是深港兩地正在恢復的生活日常。

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這三年的時間像被偷走了一樣，深圳與香港都變了。例如，深圳人囤了三年的八達通，聽説需要15塊錢去激活才能使用。但是，現在香港的地鐵和公交車都支持微信和支付寶支付了，八達通似乎不是內地人的首選了；例如，以前深圳人去香港要兑港紙，但現在內地的移動支付已經覆蓋了大多數香港的門店，我們在香港可以像在內地一樣刷微信，刷支付寶，還可以根據實時匯率進行兑換。

一河之隔，一榮俱榮，深圳的崛起離不開香港，香港的發展離不開深圳。雖然深圳與香港互相錯過了三年的成長，但未來我們還要一起走向更遠的遠方。「好久不見，香港」；「好耐冇見，深圳」。

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