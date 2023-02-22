大熊貓香香返國日本民眾不捨排隊送別　一文睇清中日50年熊貓外交

日本東京上野動物園的5歲雌性大熊貓「香香」，即將於2月21日歸還中國，日本民眾大感不捨，爭相到動物園跟香香道別。



除了香香，旅居於日本和歌山縣的30歲雄性大熊貓「永明」及其一對雙胞胎女兒「櫻浜」和「桃浜」，也將於2月22日返回中國。

中日邦交正常化50年，熊貓外交也延續了半世紀。通過以下文章，帶你回顧旅日大熊貓如何為中日友好關係作貢獻。

人氣王大熊貓「香香」 多次推遲歸還中國

「香香」天真無邪的樣子十分可愛，吸引眾人目光。圖為2017年在上野動物園亮相的香香，牠當時只有半歲。（Getty／當代中國授權）

大熊貓「香香」的父母是旅日大熊貓「比力」（日本名「力力」）和「仙女」（日本名「真真」）。2017年6月，「比力」和「仙女」通過自然交配誕下了「香香」，同年12月「香香」首次對公眾亮相。

「香香」一直深受日本民眾喜愛，人氣爆棚。據上野動物園介紹，為了入園一睹「香香」芳容，曾經有人凌晨3點多就開始排隊。2022年「香香」五歲生日時，東京上野一家百貨店大樓外掛出了五層樓高的巨幅海報，上面寫上「祝大熊貓快樂」。

央視曾報道，據日本專家估算，「香香」至少已為日本帶來了約合人民幣27億元的經濟效應，相當於東京晴空塔建造費用的1.3倍 。

「香香」一直深受日本民眾喜愛，上野動物園希望香香返回中國後，能努力盡快適應環境，找到好伴侶、留下後代。（Getty/當代中國授權）

「香香」即將歸還中國的消息傳出後，大批民眾亦趕到動物園向香香道別，最長排隊時間曾達到逾4小時，後來要改為抽籤制入園。

儘管日本民眾對「香香」非常不捨，但由於其父母是中國借給日本的，因此香香的所有權也屬於中國。

據悉，最初規定香香「在滿24個月時歸還」，但當時很多人希望牠留在日本，因此決定2020年底再歸還中國。後來受新冠疫情影響，「香香」歸還期限又推遲了4次，最終決定在2023年2月21日歸還。

「香香」回國後將在四川的中國大熊貓保護研究中心繁衍後代。

大熊貓「永明」旅日近卅載 繁育16子女

大熊貓「永明」旅日超過28年，2022年更被任命為中日友好特使。（視覺中國/當代中國授權）

同樣將於今年2月歸還的大熊貓「永明」，早在1994年就從中國來到日本，一直旅居於日本和歌山縣白浜町的娛樂設施「冒險世界」。

「永明」今年已經30歲，相當於人類約90歲高齡，是日本最高齡的大熊貓，繁育了16隻大熊貓。

為了大熊貓的保護與繁育相關研究，「永明」將與8歲的雙胞胎女兒「櫻浜」和「桃浜」一起返回中國成都大熊貓繁育研究基地。臨別之際，園方特地為其奉上大餐，還用竹子排出「感謝」字樣。

中日「友好大使」 回顧大熊貓的旅日之路

中國大熊貓旅日之路。（「當代中國」製圖）

中日「熊貓外交」的歷史最早可追溯到唐朝。據日本《皇家年鑒》記載，公元658年武則天將一對活體白熊（大熊貓）和70張皮作為國禮，送給日本天武天皇，這是目前已知的最早有關中日「熊貓外交」的記錄。

旅日大熊貓康康蘭蘭

1972年11月5日，日本東京，人們在上野動物園看大熊貓「蘭蘭」和「康康」。（視覺中國/當代中國授權）

1972年，為了紀念中日邦交正常化，中國政府向日本無償贈送了一對大熊貓「康康」和「蘭蘭」，旋即在日本掀起了大熊貓熱潮。兩隻大熊貓此後一直在東京上野動物園生活，為動物園的入場人數貢獻良多，1973年甚至創下了歷史最高紀錄920萬人。

中方又於1980年和1982年分別向日本贈送了大熊貓「歡歡」和「飛飛」，兩隻大熊貓通過人工授精誕下「童童」。「童童」是首隻在日本培育長大的大熊貓，它的誕生又在日本引起一場大熊貓熱潮。

1982年起，基於保育原因，中國只限以科研名義交換租借大熊貓。如今大熊貓已經成為中日兩國民間交流的重要橋樑。（Getty/當代中國授權）

1988年6月，「飛飛」和「歡歡」又在日本生下「悠悠」。「飛飛」、「歡歡」和「童童」此後相繼去世，「悠悠」則在1992年回到中國。作為交換，原本住在北京動物園的「陵陵」赴日。

「陵陵」隨後成為上野動物園最受歡迎的「明星」，但牠在2008年離世後，上野動物園一度陷入了無熊貓的窘境，入園人數跌破300萬人。

最終在等待三年之後，上野動物園才迎來了大熊貓「比力」和「仙女」，也就是「香香」的父母。2021年，「仙女」又誕下了「曉曉」和「蕾蕾」。

大熊貓「比力」和「仙女」2011年抵達東京上野動物園時掀起一陣熱潮，遊客一早便在動物園排起長龍。（視覺中國/當代中國授權）

以上的大熊貓都生活在東京。除了東京以外，和歌山縣白浜町「冒險世界」樂園的大熊貓也飼養了中國大熊貓及其後代。

「永明」是這個熊貓大家族的父親，這裏出生的大熊貓名字中都有一個「浜」字，被稱為「浜家」。截至2022年，「冒險世界」樂園已將大熊貓「永明」的11個孩子送回中國。

2022年9月16日，日本神戶市，「旦旦」年滿27歲，超過人類的80歲。（視覺中國/當代中國授權）

至於旅居於神戶王子動物園的大熊貓「旦旦」（原名「爽爽」）和「興興」（原名「錦竹」），是為阪神大地震災區復興祈願赴日。兩隻大熊貓於2000年抵達王子動物園，「興興」在2002年返回中國後，「二代興興」作為替補赴日。

「二代興興」原名「龍龍」，是大熊貓「佳佳」來港前繁育的孩子。2010年「二代興興」猝死後，神戶王子動物園就只剩下「旦旦」。

大熊貓是中國的國寶，作為中日友好的象徵，為促進兩國人民友誼、發展兩國關係發揮獨特作用，同時也見証了中日半個世紀以來的友好交往歷程。

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