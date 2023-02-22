大熊貓香香歸國　華外交部：歡迎日本民眾來中國看望

2月21日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。對於大熊貓香香離開日本回到中國，他表示，歡迎日本民眾來中國看望香香。



會上有記者提問，在日本東京上野動物園的大熊貓香香，在日本生活了5年多後回到中國，中方對此有什麼感想？它在兩國關係中還扮演了什麼樣的角色？以及中方對今後的中日關係有何期待？

汪文斌表示：「我們和你一樣也都關注中國大熊貓香香，它是中日雙方開展大熊貓保護研究合作的重要成果，更是促進兩國友好交流的可愛使者。2017 年香香出生以來，在兩國社會各界的關愛呵護下，健康茁壯成長，一直深受日本民眾的喜愛，香香同其他旅居日本的大熊貓家族一起，為增進中日兩國人民友好作出了獨特貢獻。」

汪文斌稱：「根據中日雙方關於大熊貓保護合作協定的約定，香香原定於2019年返回中國，但因受疫情影響而推遲。經過中日雙方精心充分準備，香香將於今天回到中國。我們注意到近期日方為香香舉辦了一系列的送行活動，聞訊前來的日本民眾排起長隊，同它一一惜別。」

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汪文斌說：「我們非常理解日本民眾的不捨之情。我們要告訴大家的是，中日雙方將繼續開展大熊貓保護研究合作，希望『香香和它的伙伴們』不斷給中日兩國人民帶來歡樂與友好，我們也歡迎廣大日本民眾來中國看望香香和它的夥伴們。」