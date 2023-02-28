2023兩會前瞻｜或接棒王岐山出任國家副主席　韓正的新身份

北京時間2月25日，中國官方對外發布第十四屆全國人民代表大會代表名單，總計2977名。早在1月18日山東省第十四屆人民代表大會第一次會議上當選全國人大代表的國務院第一副總理韓正，不出意外位列該名單。據香港01獲悉，即將召開的全國兩會上，韓正或將接棒王岐山擔任國家副主席。

去（2022）年中共二十大上，十九屆政治局常委中李克強、栗戰書、汪洋、韓正因年齡或其他原因沒有連任，而韓正是其中唯一當選全國人大代表的卸任常委。根據中國政壇規律，已經確定退休的政治局常委，通常情況下不會再成為新一屆全國人民代表大會代表。如果已經卸任政治局常委，卻成為新一屆全國人民代表大會代表，往往意味着很可能重新受到重用。比如，十八屆政治局常委在2017年十九大換屆時，張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗均不再擔任政治局常委，唯獨王岐山因為在2018年當選為全國人大代表，所以他在當年的全國人民代表大會上當選為國家副主席，排名僅次於現任的七位政治局常委。

過去五年，作為中央外事工作委員會委員的王岐山，協助習近平負責外事工作。而現年69歲的韓正，則將延續王岐山模式，在今年兩會上擔任國家副主席。考慮到韓正目前負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、港澳事務、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作，其負責領域或將不侷限於外事工作，而將在其擅長領域發揮更大作用。

韓正在香港第七屆「一帶一路」高峰論壇上發表視頻致辭。（新華社）

事實上，在當選全國人大代表前，韓正出任國家副主席已經有跡可循。二十大後召開的中央經濟工作會議分三場舉行，第一場習近平總結2022年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2023年經濟工作，主席台除了七常委外，還有韓正列席，而即將卸任的李克強並未出席。第二場李克強部署2023年經濟工作，主席台除李克強外，還有負責黨務的蔡奇、候任總理李強、候任第一副總理丁薛祥，以及卸任常委韓正。第三場李強做總結講話，主席台除了李強，還有丁薛祥。如果說第二場韓正的出席並不意外，畢竟其在兩會前仍為國務院排名第一的副總理，但第一場由習近平主持的全體會議上，李克強缺席、韓正出席，則釋放了韓正將接替王岐山成為「第八常委」的明確信號。

至於韓正會否繼續主管港澳事務，則需要結合北京對於下一階段港澳角色與國家發展大局通盤來考慮。一方面，韓正自2018年4月接替張德江主管港澳事務至今五年時間裏，親自見證香港大小事變，深諳中央治港方式的演變，以及阻礙香港發展的深層次矛盾，這是韓正繼續主管港澳的優勢所在，但從中央維度來看，香港修例風波後以雷霆之勢推動國安法落地、修改選舉制度等，香港已經由亂轉治，基本盤已抵定，接下來核心任務是改善經濟民生，融入國家發展大局，此一點，從駱惠寧的高配到「雙非委員」鄭雁雄的任命亦不難看出。而習近平赴港出席香港回歸25周年慶典之際，韓正也並未隨行。

另一方面，根據二十大部署，接下來五年中國將着力推動中國式現代化，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。」所以，二十屆中央委員會第二次全體會議審議的《黨和國家機構改革方案》，也是為了「適當構建新發展格局、推動高質量發展的需要。」而今次時隔五年再次啟動的黨和國家機構改革，在港澳系統機構上會如何改革與重組，問題導向也必然脱不開這樣的大局。這也意味着，比韓正是否主管港澳事務更重要的是，涉港澳機構自身的重組與改革。

今次黨和國家機構改革會否對涉港澳機構進行重組，值得關注。（資料圖片）

一個變化是，2020 年 2 月，中央改組港澳系統領導體制，以前的中央港澳工作協調小組變為中央港澳領導小組，香港中聯辦和澳門中聯辦主任兼任港澳辦副主任，而今港澳辦官網辦領導一欄中，已經無港澳中聯辦主任的名字。這意味着，這樣的模式在機構改革之後將不再延續。