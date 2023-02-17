兩會｜陳吉寧、殷勇：封疆大吏中冉冉升起的政治明星

導言：宰相起於州郡，封疆大吏是中國政治中獨特而又關鍵的存在，他們既主政一方，影響所在地區的治理，又往往是國家領導人的主要來源。過去兩三年，內地31個省區市的黨政一把手（合計62人）基本完成換屆，盤點和分析他們的資料，有助於認識中國政治的運行邏輯。



在62人中，不少都具有升遷的年齡優勢，本篇嘗試分析其中的兩位：陳吉寧、殷勇。陳吉寧是新任中央政治局委員和上海市委書記，生於1964年，現年59歲，是6位兼任政治局委員的封疆大吏中最年輕的一位。而上海又是中國第一經濟大市，自江澤民時期以來，歷任上海市委書記，除了落馬的陳良宇之外，其餘均升任政治局常委。目前黨內排名第二的新任政治局常委李強，便是從上海市委書記的任上高升，預計他大概率將在全國「兩會」上當選為總理。

陳吉寧是一位優秀的學者、科學家，1981年，年僅17歲的他考入清華大學土木與環境工程系環境工程專業，本碩連讀，期間曾任系學生團委書記，屬於「又紅又專」的代表，既有政治覺悟，又有專業能力。1988年碩士畢業後，他赴英國深造，1992年獲英國帝國理工學院理學博士學位，隨後在英國帝國理工學院任博士後、助理研究員。1998年他回國出任清華大學環境工程系副主任，一年後轉正，2006年升任清華大學副校長。2012年他正式成為清華大學校長，任內借鑑國際經驗，推動教育教學改革，被不少人稱讚有勇氣、有擔當、雷厲風行。

2015年，他正式轉入仕途，升為環境保護部部長。他履新不久後，恰逢央視前記者和主持人柴靜拍攝的環保題材紀錄片《穹頂之下》首映，他一度對柴靜的行為表示讚賞。2017年他又突然調任北京市代市長，接替已升任北京市委書記的蔡奇。此後五年，他與蔡奇搭檔，直到二十大召開後，蔡奇升任政治局常委，他升任政治局委員，調任上海市委書記。

梳理他的履歷可以發現，他是學而優則仕的典型和佼佼者，執掌過中國頂級大學，三年時間從副部級躍升為正部級，後又出任首都市長和第一經濟大市上海的市委書記，足見最高層對他的高度信任和重點培養。他在北京的搭檔和前任市長，與他在上海的前任們，目前都已是政治局常委。可以說，一路快速升遷、學識淵博的他，已經成為中國政壇冉冉升起的明星，前途可期。

2017年11月16日，在第八屆財新峰會上，多位專家學者針對粵港澳灣區和雄安新區等城市帶崛起發表了相關言論。圖為時任中國人民銀行副行長殷勇。（VCG）

接替陳吉寧的新任北京市長殷勇，同樣有非常好的上升空間。殷勇生於1969年，現年54歲，是目前31個省區市封疆大吏中最年輕的一位。殷勇與陳吉寧一樣，都是學霸，1987年考入清華大學，1997年博士畢業，與央行前行長周小川師出同門。博士畢業後他進入國家外匯管理局工作，擔任過儲備管理處副處長、戰略研究處副處長、中國投資公司（新加坡）總經理、儲備管理司副司長、中央外匯業務中心主任。2015年他出任央行行長助理，2016年升任央行副行長。2018年他調任北京市副市長，2022年成為市委副書記，同年又升任代市長。

殷勇同樣是學而優則仕的典型，他具有非常豐富的外匯管理經驗，如今能成為北京市長，主政首都重地，足見最高層對他的信任。他的升遷速度非常快，堪為政治明星，從中可以看出最高層對他的重點培養。他的前兩任市長陳吉寧、蔡奇，都已身居高位。如果他在北京市長任內表現能獲得認可，那麼他將在五年後的二十一大和十年後的二十二大上有更上一層樓的可能。