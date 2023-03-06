兩會︱李克強報告涉台部分　延續中共二十大「交流促統」基調

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一次政府工作報告。報告中，李克強回顧了過去五年對台工作的推展，並對今（2023）年工作提出建議，延續中共二十大對台基調，強調堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，以促進兩岸經濟交流合作，推進和平統一進程。



過去五年對台工作回顧，李克強在報告中如此總結：「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。」

報告接近尾聲的段落，李克強對今年對台工作提出了以下建議：

我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

與去（2022）年政府工作報告相比，今次涉台段落將「堅決反對『台獨』分裂行徑」的說法，轉化為「堅定反『獨』促統」，同時強調「促進兩岸經濟交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」工作重點，並放大了「兩岸共同弘揚中華文化」的施力點。台灣學者王信賢解讀，此乃北京新的涉台團隊「把今年定位為大交流年之外」，「一直在找與台灣民眾的共性，即強調兩岸『同』的部分。」

事實上，今年政府工作報告的涉台段落，文字基本出自於習近平在中共二十大報告的內容，只不過較為側重和平交流促統的面向。之所以為此，主因在於對台大政方針屬黨領導的範疇，國務院則負責政策執行，各項對台工作開展，都必須奠基於「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

此外，對台工作是政府整體施政的一個環節，雖有其特殊性，但還是一盤棋的一部分。故而對台未來工作的佈局，仍是依託於李克強開篇所言對於眼前形勢的基本判斷：「面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務」，在穩定中重啟兩岸大交流局面，服務於「堅定反『獨』促統」的具體目標。

換言之，如同李克強在報告中強調「今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年」，其任內最後一次政府工作報告的對台工作建議，當然是中共二十大對台政策思路的延續。

未來北京對台作為，在國際和國內兩個大局的現實情勢下，將會看到更多體現「新時代黨解決台灣問題的總體方略」精神，以及圍繞在中共二十大報告與2022年8月出台的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書政策目標的舉措，既看到恢復大交流的局面，也看到軍事和談判兩腿並進準備，還會看到「統一後」治理規劃，展現北京按其節奏主導統一進程的意志和決心。