高規格接待夏立言只是開端　尋找「有識之士」將成北京對台主調

國民黨副主席夏立言結束訪問大陸行程，於2月17日晚間返抵台灣，自評此行設定目標都達到了，「沒有賣台的問題」。夏立言在陸期間獲得高規格接待，除了國台辦主任宋濤外，還先後會見中共中央政治局常委王滬寧，中央政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等重要官員。



其中最受矚目的會見，即2月10日王滬寧於北京人民大會堂接見夏立言一行，其意義在於王滬寧預計於下個月全國兩會期間接任全國政協主席，兼任中共中央對台工作小組副組長，實際負責對台工作。外界認為，王滬寧與夏立言曾於2015年11月新加坡「習馬會」見過面，由於私交因素，兩人得以再次安排會面。

不過要是熟悉中共對台思路，便能知道私交並非主因，夏立言在陸獲接待層級之高，關鍵仍是在於中共二十大之後，內部對於解決台灣問題的統一進程，有了更為清晰的做法和調性。尤其是擅長黨際外事交流的宋濤，從退居二線再受起用出掌國台辦，便意味着他將承擔起更多對台灣政界精英，從交流、溝通到協商的重責大任，讓台灣各領域重要人士明白北京在台灣問題上的想法與政策方向。

國民黨副主席夏立言（左）一行於2月17日上午抵達成都，隨即會見四川省委書記王曉暉（右），並於當日晚間搭機由成都返抵台北。（國民黨提供）

此外，夏立言近半年內兩度訪陸，獲見中共官員層級從副部級一下拉升至正國級，背後的意義恐不容小覷。換句話說，固然國民黨是台灣重要的政治力量之一，但北京接待夏立言意欲透露的對台訊息，絕非僅止於國民黨或夏立言一黨一人而已，而是說明了此乃中共對台下一波行動的開端，中央或已定調將擴大規模與台灣各界精英交流溝通，甚至是「開展廣泛深入協商」。

宋濤今（2023）年初提出的「新年寄語」，其中便言及「堅持『和平統一、一國兩制』方針，在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。」誰是台灣各界的「有識之士」？又要如何在台灣茫茫人海中找到「有識之士」？這一系列問題絕對是中共二十大之後對台工作的重頭戲，亦即為疫後北京主動積極推展兩岸恢復大交流的用意所在，夏立言此行便是端倪。

一位熟悉香港回歸歷程的知情人士告訴《香港01》記者，北京於今對台工作的完整思路和做法，在歷史上是有跡可尋的，而且是中共的拿手好戲。他說，在1984年中英就香港問題談判完成以前的兩年左右時間，中共即與香港各個力量、派系和不同團體進行了密切的溝通。此番場景和手法，宛若翻版一般，再度現身於中共統一台灣的議程表之中。

與香港回歸歷史經驗不同的是，當前台灣問題面臨到美國拿台灣牌應對中美戰略對抗的嚴峻形勢。此前《香港01》即有評介過，美國華府政學媒界在反中、抗中共識的牽引下，幾乎一面倒向將爆發以台灣為戰場的對華戰爭。在此情勢下，北京自然需要加大「武統」的準備，以應對美國劍指中國的戰爭挑動。

與此同時，還必須看到，儘管在二十大報告中仍維持「決不承諾放棄使用武力」、「保留採取一切必要措施的選項」的說法，但其指涉的對象乃「外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」，中共解決台灣問題的大政方針和主旋律，依舊是「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。為了實踐此承諾，可以預見中共還會加大溝通、協商，乃至於進展到談判的力度，按着自己的腳步往前推進統一。

如同台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌所分析的，北京透過高規格接待國民黨副主席夏立言訪陸團，真正目的在於想要讓台灣人民理解，習近平在中共二十大報告中所稱「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」並非空言，傳達中共仍然希望兩岸歧異能以和平方式解決，最終走向和平統一的訊息。由此來看，對台灣各路陣營團體決策精英的統戰，從中尋找得以「開展廣泛深入協商」的「有識之士」，將成為北京對台工作的下一輪主調，不會令夏立言訪陸行的模式空前又絕後。