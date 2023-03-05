兩會｜李克強：2022年GDP增3%　人民幣匯率穩健　物價保持低水平

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。

李克強在報告中回顧了2022年中國經濟情況，他表示，經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，在黨中央堅強領導下，果斷因對、及時調控，動用近年儲備的政策工具，穩住經濟大盤。實現了經濟平穩運行、發展質量穩步提升、社會大局保持穩定，中國發展取得來之極為不易的新成就。



2022年國內生產總值增長3%，城鎮新增就業1206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%。貨物進出口總額增長7.7%。財政赤字率控制在2.8%，中央財政收支符合預算、支出略有結餘。國際收支保持平衡，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現相對穩健。糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤。生態環境質量持續改善。

針對企業生產經營困難加劇，加大紓困支持力度。受疫情等因素衝擊，不少企業和個體工商戶遇到特殊困難。全年增值稅留抵退稅超過2.4萬億元，新增減稅降費超過1萬億元，緩稅緩費7500多億元。為有力支持減稅降費政策落實，中央對地方轉移支付大幅增加。引導金融機構增加信貸投放，降低融資成本，新發放企業貸款平均利率降至有統計以來最低水平，對普惠小微貸款階段性減息。用改革辦法激發市場活力。量大面廣的中小微企業和個體工商戶普遍受益。

針對有效需求不足的突出矛盾，多措並舉擴投資促消費穩外貿。去年終端消費直接受到衝擊，投資也受到影響。提前實施部分「十四五」規劃重大工程項目，加快地方政府專項債券發行使用，依法盤活用好專項債務結存限額，分兩期投放政策性開發性金融工具7400億元，為重大項目建設補充資本金。運用專項再貸款、財政貼息等政策，支持重點領域設備更新改造。採取聯合辦公、地方承諾等辦法，提高項目審批效率。

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針對全球通脹高企帶來的影響，以糧食和能源為重點做好保供穩價。去年全球通脹達到40多年來新高，國內價格穩定面臨較大壓力。有效應對洪澇、乾旱等嚴重自然災害，不誤農時搶抓糧食播種和收穫，督促和協調農機通行，保障農事活動有序開展，分三批向種糧農民發放農資補貼，保障糧食豐收和重要農產品穩定供給。發揮煤炭主體能源作用，增加煤炭先進產能，加大對發電供熱企業支持力度，保障能源正常供應。在全球高通脹的背景下，中國物價保持較低水平，尤為難得。

針對部分群眾生活困難增多，強化基本民生保障。階段性擴大低保等社會保障政策覆蓋面，將更多困難群體納入保障範圍。延續實施失業保險保障擴圍政策，共向1000多萬失業人員發放失業保險待遇。向更多低收入群眾發放價格補貼，約6700萬人受益。免除經濟困難高校畢業生2022年國家助學貸款利息並允許延期還本。做好因疫因災遇困群眾臨時救助工作，切實兜住民生底線。

李克強表示，經過艱苦努力，當前消費需求、市場流通、工業生產、企業預期等明顯向好，經濟增長正在企穩向上，中國經濟有巨大潛力和發展動力。