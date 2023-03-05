人大·兩會｜李克強《政府工作報告》極簡版來了　一文把握重點

3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。李克強報告逾一個小時，內容涉及國家各個範疇及大量數據，相信對於不少讀者來說都不易理解。官媒則準備了一份只有約700字的「極簡版」，讓大家更易把握重點，以下為轉載該「極簡版」工作報告。



一、過去一年和五年工作回顧

過去一年：

全年國內生產總值增長3%

全年增值稅留抵退稅超過2.4萬億元（人民幣，下同）

脫貧人口務工規模超過3200萬人

過去五年：

國內生產總值增加到121萬億元，五年年均增長5.2%

糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上

城鎮新增就業年均1270多萬人

經過八年持續努力，近1億農村貧困人口實現脫貧

二、今年發展主要預期目標

國內生產總值增長5%左右

城鎮新增就業1200萬人左右

居民消費價格漲幅3%左右

糧食產量保持在1.3萬億斤以上

三、對今年政府工作的建議

財政：積極的財政政策要加力提效。赤字率擬按3%安排

稅費優惠：對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化

就業：把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置

疫情防控：推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求

消費：穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復

政府投資：今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元

製造業重點產業鏈：集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關

數字經濟：提升常態化監管水平，支持平台經濟發展

民營經濟：依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大

引進外資：推動外資標誌性項目落地建設

防範化解重大經濟金融風險：有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構

鄉村振興：發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道

綠色轉型：推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、淨土保衛戰

住房：支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題

教育：推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化

醫療：推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡佈局

社會保障：加強養老服務保障，完善生育支持政策體系

港澳發展：支持港澳發展經濟、改善民生

台灣問題：堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程