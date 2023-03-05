人大·兩會｜李克強《政府工作報告》極簡版來了 一文把握重點
3月5日上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議開幕，國務院總理李克強作任內最後一份《政府工作報告》。李克強報告逾一個小時，內容涉及國家各個範疇及大量數據，相信對於不少讀者來說都不易理解。官媒則準備了一份只有約700字的「極簡版」，讓大家更易把握重點，以下為轉載該「極簡版」工作報告。
一、過去一年和五年工作回顧
過去一年：
全年國內生產總值增長3%
全年增值稅留抵退稅超過2.4萬億元（人民幣，下同）
脫貧人口務工規模超過3200萬人
過去五年：
國內生產總值增加到121萬億元，五年年均增長5.2%
糧食產量連年穩定在1.3萬億斤以上
城鎮新增就業年均1270多萬人
經過八年持續努力，近1億農村貧困人口實現脫貧
二、今年發展主要預期目標
國內生產總值增長5%左右
城鎮新增就業1200萬人左右
居民消費價格漲幅3%左右
糧食產量保持在1.3萬億斤以上
三、對今年政府工作的建議
財政：積極的財政政策要加力提效。赤字率擬按3%安排
稅費優惠：對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化
就業：把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置
疫情防控：推進疫苗迭代升級和新藥研製，切實保障群眾就醫用藥需求
消費：穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復
政府投資：今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元
製造業重點產業鏈：集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關
數字經濟：提升常態化監管水平，支持平台經濟發展
民營經濟：依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大
引進外資：推動外資標誌性項目落地建設
防範化解重大經濟金融風險：有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構
鄉村振興：發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富渠道
綠色轉型：推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、淨土保衛戰
住房：支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題
教育：推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化
醫療：推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡佈局
社會保障：加強養老服務保障，完善生育支持政策體系
港澳發展：支持港澳發展經濟、改善民生
台灣問題：堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程
今屆兩會有什麼看點？
現任總理李克強將發表任內最後一份政府工作報告，其他看點包括一系列重磅人事任命。