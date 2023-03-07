習近平罕見公開點名批評美國　中美對抗鬥爭進入新階段

一年一度的中國「兩會」在北京舉行，今年因為是中共二十大之後的換屆之年，加之是國內疫情放開管控後的第一次「兩會」，也是俄烏戰爭與中美對抗深度發展、中國經濟未來面臨各種內外挑戰壓力的年份，因此格外引人關注。

3月6日，習近平在參加政協民建、工商聯界委員聯組討論時表示，中共始終堅持「兩個毫不動搖」、「三個沒有變」，始終把民營企業和民營企業家當作自己人。他要求民營企業踐行新發展理念，把握民營經濟發展存在的不足和麪臨的挑戰，轉變發展方式、調整產業結構、轉換增長動力，自覺走高質量發展路子。

他在講話中同時還指出，中國「發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」

輿論注意到，這是習近平在公開場合第一次以點名方式對「以美國為首的西方國家」提出嚴厲批評，並認為是他們的「全方位的遏制、圍堵、打壓」是中國發展「前所未有」的嚴重挑戰。

習近平。（01直播截圖）

自中美關係在特朗普時代開始進入對抗狀態以來，儘管中美衝突不斷，美國動員其盟友體系體系持續對中國實施打壓圍堵，試圖阻斷中國的技術發展與崛起勢頭，但是中國領導人在公開場合談到中美關係時也多是以不點名的方式對美國提出批評，像這種直接點名批評的方式極其罕見。

在近年以往的內部講話中，習近平曾多次向中共黨內幹部與年輕黨員發出警訊，要他們準備好迎接風高浪急甚至是驚濤駭浪的考驗。

另一方面，國務院總理李克強近日做的政府工作報告，不僅有對過去一年乃至五年成績和挑戰的回顧，還有對未來政府工作的建議。在談到軍事時報告多次提及備戰：如」圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設「，」全面加強練兵備戰「，」加強重大任務戰建備統籌「等，這都是在以往報告中相當罕見，唯在以往毛時代戰爭或備戰年代才高頻出現的詞彙，中美對抗鬥爭的未來很明顯進入了一個更激烈也更危險的新階段。